Llorente (Podemos): "El PSOE no decide si yo puedo hablar o no o si tengo o no autoridad"

Publicado 09/08/2018 13:23:15 CET

TOLEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha espetado a la diputada socialista Rosario García Saco que "el PSOE no decide" si él puede "hablar o no" o si tiene o no autoridad. "Les guste o no les guste soy el portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, que es donde Podemos sí tiene un voto decisivo o lo va a seguir teniendo", ha sentenciado Llorente.

Así ha reaccionado Llorente un día después de que Rosario García Saco replicara a Llorente que "la voz autorizada en Podemos es la de su secretario general", José García Molina.

"Lo que no está claro es cuál es la voz autorizada en el PSOE. Si es la de García-Page, que ha puesto en duda la Ley Integral de Garantías y la Ley de Participación Ciudadana, y que ha amagado con una prórroga de los presupuestos regionales, o es en cambio la del Grupo Parlamentario Socialista que ha tenido que salir estos días a apagar los fuegos provocados por las declaraciones incendiarias" del presidente regional, ha enfatizado Llorente.

Tampoco --ha manifestado-- "sabemos si en el PSOE la voz autorizada es la de Pedro Sánchez o la de García-Page, que se ha desmarcado públicamente de las posiciones de su secretario general y ha salido a puntualizarle cuál debe de ser su posición en Cataluña o si debe o no convocar ya elecciones generales".

En cualquier caso, ha sostenido que si la posición del PSOE en relación con la Ley Integral de Garantías, la Ley de Participación Ciudadana y los presupuestos regionales es la que ha manifestado el Grupo Socialista, es decir, que estas leyes seguirán su tramitación parlamentaria y que para los presupuestos regionales están todos los escenarios abiertos, se alegra de que "el PSOE haya rectificado públicamente las declaraciones de Page".

El portavoz de Podemos en las Cortes ha insistido en que, con independencia de que Podemos siga o no en el Gobierno regional, se van a necesitar acuerdos parlamentarios en torno a "una agenda legislativa común y de progreso" y, en esa línea, el Grupo Parlamentario Podemos "va a seguir teniendo disposición para el diálogo y para el acuerdo".

TRASVASE TAJO-SEGURA

Preguntado sobre la reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, Llorente ha contestado que Podemos con cada trasvase que ha habido ha manifestado "con rotundidad" su oposición porque es "tremendamente perjudicial" para Castilla-La Mancha y, desde luego, "no responde a una gestión del agua ni justa ni sostenible".

A su juicio, "el problema está que aunque ha habido un cambio de gobierno en el Gobierno central la política de gestión del agua no ha cambiado desafortunadamente". "El PSOE está siguiendo las mismas políticas que el PP", ha recalcado Llorente.