C-LM aboga por un modelo de transición justa que potencie la sostenibilidad y el desarrollo rural

GUADALAJARA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha participado este jueves en la presentación de un nuevo modelo de bioeconomía forestal contra la despoblación de la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y La Campiña, en Campillo de Ranas. Desde allí, Caballero ha defendido "un modelo de transición justa en el que se garantice que la energía limpia que genera el medio rural contribuya a su desarrollo".

Junto al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; al delegado de la Junta en la provincia, José Luis Escudero; al alcalde del municipio, Francisco Maroto; y al presidente de esta asociación, Vicente Hita; José Manuel Caballero ha remarcado que "es imposible e inconcebible que haya un desarrollo económico social, económico y energético que no beneficie a la gente que vive en los pueblos", según ha informado la Junta por nota de prensa. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para "no permitir proyectos que no tengan en cuenta a los hombres y mujeres del medio rural, como ya pasó injustamente con el agua".

Desde este encuentro con alcaldes y colectivos de la comarca, Caballero ha reivindicado que "el Gobierno de Castilla-La Mancha defiende un modelo de transición justa que debe contar con legislación para garantizar que los territorios que generan energía limpia vean un retorno". Se trata, en palabras del vicepresidente segundo, de que la realidad natural repercuta en el desarrollo de nuestras zonas rurales.

En esta línea, Caballero ha explicado que desde el Gobierno regional se plantea que, además de producir energía y de explorar nuevas vías para seguir creciendo en este sentido y seguir aportando al resto del país, se tienen que dar las obligaciones técnicas y legislativas para se obligue a que una parte de la energía generada se quede para abastecer al territorio y para contribuir a generar empleo, desarrollo y bienestar en la propia región. "Estamos liderando la generación de energía y con esta potencialidad de nuestro territorio podemos atraer empresas que redunden en el desarrollo de nuestra tierra", ha ahondado.

"Se debe devolver al territorio y a quienes allí viven todo lo que aportan al resto del país", ha enfatizado, añadiendo que "si los ciudadanos de las zonas rurales no perciben el retorno de su aportación al desarrollo del país, empezaran a surgir conflictos que debemos evitar desde una política que defienda sus intereses de manera justa".

El vicepresidente segundo ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está muy encima de este proceso de transición justa, de sostenibilidad y de derechos de quienes viven en las zonas rurales. "Estamos invirtiendo más que nunca en la protección del monte, de los bosques y del medio natural, como los más de 100 millones de euros que se invierten para la lucha contra los incendios", ha puesto como ejemplo, concluyendo que el mayor compromiso del Gobierno regional, "además de acompañar a las asociaciones de desarrollo rural que vertebran el territorio, es también proteger el entorno y disponer de los medios para garantizar el futuro".

NUEVO MODELO DE BIOECONOMÍA FORESTAL CONTRA LA DESPOBLACIÓN

En cuanto a la transformación del abatimiento de carbono en derechos de mercado, José Manuel Caballero ha explicado que, "como Ejecutivo autonómico queremos entrar en un mercado regulado en el que esté clara y medida nuestra potencialidad, hasta dónde podemos llegar en un modelo sostenible con nuestro medio natural y cómo podemos lograr que todo eso contribuya al territorio".

En materia de autoconsumo energético local, desde ADAC se ha realizado en estos últimos meses un estudio individualizado, municipio a municipio, sobre la posibilidad de reducir en gran medida los gastos energéticos de los pueblos y ciudades basándose en el autoconsumo solar eléctrico generado sobre las cubiertas de edificaciones urbanas de titularidad municipal. Por otro lado, se han tratado los derechos de abatimiento de carbono.

Entre otros proyectos, se ha explicado el de la Universidad de Alcalá, desde la Cátedra de Medio Ambiente, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que trata la bioeconomía forestal contra la despoblación. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 563.602 euros para las anualidades de 2024 a 2025.

Tal y como se ha explicado en el acto, en el que se ha presentado el proyecto de Bosques Sinérgicos, ADAC está ya desarrollando, junto con la Universidad de Alcalá y en colaboración con el Gobierno de Castilla La Mancha, el estudio de la capacidad de abatimiento de carbono en los montes de la comarca, según la tipología de especies forestales y según las diferentes metodologías de trabajos silvícolas a desarrollar.