C-LM apunta a los precios en carburantes como principal causa del dato de inflación y espera medidas del Gobierno

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, en la inaguración del Foro de Competitividad APD Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido que los datos del IPC publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) marcan "un ritmo vertiginoso" en el nivel de inflación, apuntando al encarecimiento de los carburantes como causa principal.

Así lo ha indicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo de la región, Patricia Franco, señalando que el dato del 5,5% de incremento interanual muestra que "la inflación nuevamente vuelve a dispararse en nuestro país y en nuestra región".

Durante una atención a medios con motivo del Foro de Competitividad APD Castilla-La Mancha, la titular de Economía ha señalado que "la noticia positiva" del dato de IPC es que "la inflación subyacente está mucho más contenida", mitigando el impacto sobre las economías familiares.

Sin embargo, ha advertido que "conviene vigilar no solo los carburantes, sino también una de las partidas que más ha crecido como consecuencia de esa subida en el carburante es el transporte". Un factor que puede incidir en los incrementos de otros bienes de primera necesidad a causa del encarecimiento de la logística.

"Cuando empieza a subir el carburante y el transporte, aunque todavía no lo veamos en el alimento, puede ser la siguiente subida que nos encontremos", ha señalado en este sentido.

Franco ha señalado que se mantiene a la expectativa de que "las medidas que ponga el Gobierno de España contengan de alguna forma el crecimiento de los precios en carburantes y en transporte para que la cesta de la compra siga estando contenida".