La lucha de las familias del único colegio público del Casco de Toledo para que sus hijos vayan al instituto del barrio

TOLEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las familias del Colegio de Educación Infantil y Primaria 'San Lucas y María' del Casco Histórico de Toledo vuelven a estar en pie de guerra, como cada año cuando se acercan estas fechas. El motivo: el alumnado que termina 6º de Primaria --poco más de una veintena-- sigue sin tener garantizada su continuidad escolar en el único instituto de educación secundaria público del barrio, el 'Sefarad'.

Así lo ha denunciado la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de este centro educativo que, en un comunicado, lamenta que cada año, "pese a las buenas palabras de la Administración", parte del estudiantado del San Lucas y María, residentes en el barrio antiguo de la ciudad, se vuelvan a quedar fuera del 'Sefarad' en la resolución provisional de escolarización.

"Los niños y niñas tan solo reclaman permanecer en su barrio. Pero parece que ese derecho solo lo tienen los que optan por escolarizarse en centros privados subvencionados del Casco, en cuyos centros pueden cursar hasta 4º de la ESO. A las familias del barrio que optan por una enseñanza en centros públicos no se les garantiza este derecho", aseguran las familias de este colegio, el único público del Casco Histórico, que todos los años se enfrentan al mismo problema.

"Las manifestaciones a favor de la sostenibilidad en la movilidad o las políticas a favor de la infancia no se sostienen, cuando lo que hacen en este caso concreto es precisamente lo contrario: obligar a los niños residentes en el Casco a tomar transporte privado o público, muy limitado dadas las características del barrio, para ir diariamente al instituto", critican.

No en vano, desde el AMPA del conocido como 'San Lucas' se ha propuesto que en la escolarización se cambie la zonificación o la valoración en la proximidad al instituto.

De hecho, el pasado curso presentó un recurso de alzada contra el decreto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes de Castilla-La Mancha, al no puntuar esta norma la posibilidad de que el alumnado pueda desplazarse caminando a su centro educativo.

En su alegato, las familias del San Lucas y María también proponen que se valore el hecho de cursar el idioma francés como segunda lengua para que su alumnado pueda acceder sin problema al único centro con proyecto bilingüe en francés de la ciudad, como es el 'Sefarad'.

"Ninguna medida ha sido aceptada por la Administración, por lo que los niños y niñas de 6º de este centro permanecen a expensas de que, la suerte y la buena voluntad, les permita poder seguir su escolarización en el instituto del barrio, si así lo quieren", se quejan.

No obstante, desde el AMPA del 'San Lucas y María' no se oponen a que el alumnado de otros pueblos de la provincia, como Argés --que pese a tener más de 6.000 habitantes y mucha población joven no cuenta con centro de educación secundaria-- acceda al único instituto que hay en el Casco Histórico, pero sí reclamen que se valore la proximidad a la hora de escolarizar a los poco más de 20 de chicos y chicas que cada año salen de este centro de línea 1 --una clase por curso--.

"Pedimos que se garantice una educación pública en centros públicos del barrio a los niños y niñas que subsisten en un barrio acosado por la gentrificación y el turismo", demandan estas familias que, pese a sentirse "maltratadas" por la Junta de Comunidades, no se resignan y anuncian "las acciones necesarias para conseguir que la Administración regional les garantice sus derechos".