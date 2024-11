El lunes se constituirán las comisiones de coordinación para abordar daños en Letur y Mira

LETUR (ALBACETE), 2 (EUROPA PRESS)

El lunes se constituirán en Letur y Mira sendas comisiones de coordinación para abordar los daños producidos por la DANA en ambas localidades, en las que estarán representadas las cuatro administraciones implicadas: Gobierno central, autonómico, y administración provincial y municipal.

Así lo ha avanzado este sábado desde Letur el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha asegurado que dichas comisiones estarán vigentes "los meses que sean necesarios". "Hasta que veamos la luz definitiva".

Preguntado por la declaración por parte del Consejo de Ministros del martes de zona gravemente afectada, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado en su declaración institucional, ha dicho que "lamentablemente y tristemente ya sabemos en qué consiste".

Ha dicho que tanto en Letur como en Miara, hay un trabajo de evaluación de las necesidades de las familias, que ya tienen "anticipado".

"Sabemos ya bastante de cuáles van a ser los problemas de las familias y queremos canalizar tanto la ayuda solidaria como la privada. Lo realmente importante es, como digo, que las cosas funcionen atendiendo a cada familia en su singularidad, porque no hay fórmulas mágicas, cada uno tiene un problema, y hay que atenderlo con ese nivel de detalle minucioso".

Dicho esto, y "frente a las desinformaciones", el titular del Gobierno castellanomanchego ha defendido que, en base a su experiencia, la mayor parte de las ayudas que se canalizan por el mecanismo de emergencia "terminan siendo importantes y resarcen buena parte de los daños, tanto públicos como sobre todo privados".

BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

Preguntado por las labores de búsqueda de las cinco personas que todavía no han sido localizadas en Letur, ha dicho que no se descarta ninguna zona, porque no hay un análisis claro de cómo se comportó el agua.

"Ojalá y pudieran aparecer debajo de las cascotes de las viviendas. Se han demolido ya tres. Pueden llegar a diez en el caso de demoliciones. Pero la perspectiva mayoritaria con la que trabajan los especialistas es que la fuerza del agua fue de tal magnitud que arrastró muchísimo. De manera que el trabajo se ha llegado ya incluso hasta el Segura".