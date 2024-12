Maíllo cree que hay jueces "conectados" para "violentar" autonomía del Gobierno y anima a Sánchez a "hablar" legislando

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 12 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha apuntado al "hecho constatable de que hay jueces que hacen política, y que incluso están conectados entre ellos para tomar determinadas iniciativas que tienen una lectura política", hasta el punto de "violentar" la autonomía del Ejecutivo.

Momentos antes de participar en la tarde de este jueves en un encuentro con la militancia de IU en Puertollano (Ciudad Real) y preguntado por los periodistas por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha aludido a una connivencia entre PP y jueces contra el Ejecutivo, Maíllo ha considerado que esta postura "no es un motivo de escándalo para nada".

"El Ejecutivo ha visto violentada su autonomía con la simbólica entrada de un juez en la Moncloa para pedir declaración al presidente del Gobierno, lo que evidencia una intromisión del poder judicial en el equilibrio de poderes", ha insistido.

En este sentido, Maíllo ha añadido que esta intromisión del poder judicial "no se puede resolver con unas declaraciones puntuales, como ha hecho Pedro Sánchez, sino que debería hablar como presidente del Gobierno a través de las leyes".

Así, ha apostado por abordar una "profunda reforma" del poder judicial que profundice en su democratización "para evitar una intromisión entre los poderes que en cualquier otro país europeo hubiera sido un escándalo".

MEDIDAS PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN

De otro lado, Maíllo ha defendido ante la militancia la necesidad de políticas que fomenten la reindustrialización de zonas como la comarca de Puertollano y ha recordado que la nueva Ley de Industria establecerá que aquellas empresas que reciban subvenciones y no correspondan a las expectativas, arraigo y proyectos planteados, tendrán la obligación de devolver las ayudas públicas recibidas.

Todo, ha proseguido el responsable de la coalición de izquierdas, "para evitar fraude y estimular una conciencia empresarial que tiene que estar vinculada a un compromiso con el territorio a cambio del apoyo público".

A su juicio, comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura están sufriendo una pérdida de población "que hay que abordar de manera integral con nuevos procesos productivos, o seguirán sufriendo por los efectos de centrifugado hacia la capital y la periferia".

De otro lado, ha informado de la iniciativa 'Convocatoria por la Democracia' puesta en marcha el 23 de noviembre, "que consiste en un llamamiento a la sociedad para defender las conquistas sociales, como la sanidad pública, que están en peligro".

Maíllo considera que es necesario afrontar la "ola reaccionaria y autoritaria alimentada con bulos" que se está expandiendo "desde la mejora de las condiciones materiales de la mayoría social, estableciendo un proyecto de país lleno de esperanza frente al miedo que paraliza".

Esta 'Convocatoria por la Democracia', ha explicado, se desplegará a lo largo de 2025 con la celebración de 1.100 asambleas de IU en todo el país. "Y siempre desde la unidad, porque si hay una fragmentación del espacio político de la izquierda, la llegada del PP y de Vox puede ser absolutamente irreversible", ha advertido.

En los mismos términos se ha manifestado el coordinador local Izquierda Unida en Puertollano, Jesús Manchón, quien ha avanzado que "cabe la posibilidad" de que IU eleve una pregunta al Congreso de los Diputados sobre la subvenciones públicas que están recibiendo empresas de economía circular como 'Animal by Products' o 'Life for Tyres', que, en el caso de Puertollano, a la postre "no tienen implantación en el territorio, terminan cerrando y dejan un polígono como La Nava sin producción industrial y a la ciudad con la tasa de paro cada vez más alta".