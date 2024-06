Marina Simón, que cursó Bachillerato en colegio La Enseñanza de Albacete, logra la nota más alta de la EvAU en la UCLM

ALBACETE, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Marina Simón Ruiz, estudiante de Bachillerato en el colegio La Enseñanza de Albacete, ha obtenido la excelencia en las pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en la Universidad de Castilla-La Mancha, con un 14, la nota más alta que puede conseguirse al sumar las fases obligatoria y voluntaria.

Con un 14, Marina Simón Ruiz ha obtenido la nota perfecta de las pruebas de evaluación de acceso a la universidad (EvAU) en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Un 14 sobre 14, sumando las fases obligatoria y voluntaria, una calificación que "ningún estudiante espera nunca", según ha explicado esta estudiante del colegio La Enseñanza de Albacete que arrastra un expediente académico "brillante", según ha informado la UCLM en nota de prensa, con un 10 en el Bachillerato, nota que más tarde ha repetido en la obligatoria de la EvAU.

Marina Simón, que estudiará Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Valencia, explica que "la organización y los tiempos de descanso y de trabajo" han sido cruciales para preparar los exámenes de la EvAU, así como su familia, amigos y "en especial mis profesores, que me ayudaron mucho aportando recursos externos".

En las horas posteriores a conocer los resultados, así como en el día de hoy, Marina ha recibido las felicitaciones de su familia que "no ha parado de llorar", y de sus compañeros, que "están muy emocionados por la nota que he sacado". "Todos quienes me rodean están muy contentos por mí".

Una vez que los nervios han quedado atrás, ahora toca celebrar los resultados y esta joven albacetense, que tiene entre sus aficiones correr, ir al gimnasio, leer, escuchar música y que dice ser "muy cinéfila", ya planea un verano en el que habrá tiempo para "olvidarme del estrés, viajar, ir a la playa y a algún festival de música".