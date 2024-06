Martínez Chana confía en poner en marcha el Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca en el primer semestre de 2025

CUENCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha manifestado que le gustaría que en el primer semestre del año 2025 pudiera estar en marcha el Centro de Creadores Contemporáneos que la institución provincial quiere poner en marcha en la Casa de la Demandadera con el apoyo del Consorcio Ciudad de Cuenca.

El presidente de la Diputación, a preguntas de los medios de comunicación durante la presentación de la Feria de la Caza, ha informado de la situación de este proyecto que se desarrollaría con dos ayudas del Consorcio: una para finalizar la obra inacabada de este edificio del Casco Antiguo, dotada de algo más de 300.000 euros, y otra para la puesta en marcha de esta lanzadera que prevé acoger entre diez y doce artistas de ámbito nacional e internacional, vinculadas a disciplinas diversas, para que puedan desarrollar sus propuestas en este espacio.

El Consorcio ha concedido a la Diputación una ayuda de algo más de 307.000 euros en la primera de las cuatro anualidades previstas para la ejecución de este Centro de Creadores Contemporáneos.

"Este dinero servirá para la contratación de tutores, actividades y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del programa", ha explicado Martínez Chana.

El presidente de la Diputación provincial ha explicado que habrá una licitación pública para que cualquier organización pueda presentar su proyecto para gestionar la Casa de la Demandadera.

"En arte contemporáneo no hay otra ciudad en este país que sea más exponente que la ciudad de Cuenca, que tiene también la facultad de Bellas Artes, la Cruz Novillo o la Escuela de Artes Escénicas. Queremos dar un plus más y pensar que, si somos capaces de atraer talento nacional e internacional, ¿por qué no se puede generar un nuevo Grupo El Paso de los grandes artistas del futuro?", ha planteado Martínez Chana.