Más de 30 investigadores internacionales de física se dan cita en Cuenca en el 'kTlog2 2024'

CUENCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Míchigan (UMich) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) celebran en el Parador de Cuenca del 3 al 5 de julio de 2024 la conferencia 'kTlog2 2024', un evento que ha reunido un total 35 destacados investigadores de ámbito internacional para explorar la relación entre la información y la termodinámica, desde los fenómenos cuánticos hasta los sistemas biológicos a lo largo de 22 ponencias.

Este encuentro rinde homenaje al Profesor Juan Manuel Rodríguez Parrondo de la Universidad Complutense de Madrid en conmemoración de su 60 cumpleaños, según ha informado la organización del evento por nota de prensa.

La conferencia toma su nombre de la expresión "kTlog2", que representa la mínima energía que se libera al borrar un bit de información, un concepto fundamental en la teoría de la información y la termodinámica. Se trata de un foro que a lo largo de los últimos 20 años ha mantenido una cita anual para discutir los avances en la física de los sistemas pequeños y fomentar la colaboración interdisciplinar e internacional.

Este año, el Parador de Cuenca recibe a investigadores de Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Chile o Reino Unido, así como de varias universidades españolas, para tratar temas desde un enfoque interdisciplinario que propicie nuevos avances tanto en la teoría como en la aplicación práctica de estos campos.

Arrancando este miércoles con las conferencias del profesor de la Universidad de Maryland, Christopher Jarzynski, con su ponencia 'Fluctuation theorems for autonomous work', y el investigador de la Universidad de Luxemburgo, Massimiliano Esposito, con 'Energy transduction in chemical reaction networks: From single molecules to ecosystems', a lo largo de los días, los distintos paneles han mostrado los últimos avances y paradigmas de la investigación.

A pesar de la amplia presencia internacional, el evento cuenta con presencia castellanomanchega, contando con la participación de investigador de la Universidad de Gante nacido en Talavera de la Reina, Ignacio A. Martínez, con su ponencia 'On the non equilibrium coupling of colloidal particles with a critical bath'.

HOMENAJE AL PROFESOR PARRONDO

La edición de este año homenajea al profesor de la UCM Juan Manuel Rodríguez Parrondo, mundialmente conocido por sus contribuciones en el campo de la termodinámica de la información y por la formulación de la paradoja de Parrondo: dos estrategias o juegos perdedores, cuando se alternan o combinan, pueden producir un resultado ganador.

Este evento no solo celebra sus logros, sino que también destaca su influencia en la comunidad científica en sus tres principales áreas de investigación: la termodinámica de la información, la termodinámica de los nanosistemas cuánticos y la energética de los sistemas vivos.