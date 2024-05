Más de 3.000 viviendas, otro millón de m2 industriales y auditorio, ideas de Page para "el segundo estirón" de Azuqueca

GUADALAJARA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha llevado la reunión de su Consejo de Gobierno a la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares, aprovechando para elevar varias propuestas para el corto y medio plazo de la ciudad, como la previsión de construir entre 3.000 y 5.000 viviendas, la puesta en marcha de otro millón de metros cuadrados industriales adaptados para el sector logístico o un nuevo espacio cultural en forma de gran auditorio como principales sugerencias.

Comenzando por vivienda, ha dicho que Azuqueca ha ido creciendo "permanentemente", y ahora hay que plantearse un "segundo estirón" aprovechando un planteamiento urbanístico favorable. Hay, ha dicho, "razonable coherencia y proporcionalidad" en su urbanismo para aprovechar esta tendencia.

El Ayuntamiento se va a adherir al Plan 10.000 de la Consejería de Fomento para "corregir un déficit" de cara a impulsar vivienda, de forma que podrá apuntarse a la captación de fondos estatales. Hay previstas reuniones con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, para ahondar en esa estrategia de un plan que "se va a quedar corto", y que sólo con las posibilidades de Azuqueca, podrá sumar "entre 3.000 y 5.000 viviendas asequibles y compatibles, y sostenibles".

"Estamos comprometidos de la mano del sector, que es la única manera. No consideramos a los promotores como enemigos públicos, no consideramos bajo ningún concepto enemigos del servicio público a los propietarios de más de una propiedad. No tenemos telarañas ideológicas. Más allá del debate que se pueda plantear de construcción de vivienda", ha abundado.

ATRACCIÓN DE EMPRESAS

Para seguir atrayendo empresas, ha anunciado al menos otro millón más de metros cuadrados de suelo industrial y preparado para industria logística para "seguir siendo polo de atracción, de forma coherente".

"Es de interés seguir ofreciendo suelo y ser receptores de muchas posibles inversiones. Eso es algo que nos está pasando en Castilla-La Mancha y que no pueden decir muchos vecinos", ha señalado.

Eso sí, ha alertado del extremo por el cual hay más demanda industrial, pero falta mano de obra, y ahora toca evitar que esa paradoja "se convierta en un estrangulamiento". Para ello es importante ampliar la oferta de Formación Profesional en la ciudad, algo en lo que ya está trabajando.

Así, ha defendido que "se le está dando la vuelta" y es totalmente complementaria a la formación universitaria, y uno de los grandes objetivos para Azuqueca será sacar en otoño más oferta.

"Tendremos proyecto para poder licitar las obras y ponernos en marcha, pero será modélico y de referencia en unas especialidades muy requeridas y que enlazan con empresas ubicadas o por ubicarse", ha augurado.

Completa la receta su anuncio de una nueva oficina de empleo en una zona en "permanente expansión" donde importa "escuchar la demanda y ofrecer salidas".

NUEVO ESPACIO CULTURAL

Otro de los proyectos que ofrece para la ciudad azudense, en el que pide "avanzar con cabeza y sentido común" para hacer algo "serio y útil" se ubica en materia cultural, con un nuevo centro cultural, "compatible para ser auditorio y con otras modalidades en boga".

Abundando, García-Page ha fijado "una senda de conversaciones para definir" esta idea, algo que será "práctico y realista", algo que tiene que ver con "no pasarse de la raya".

Un proyecto que podría estar definido este mismo 2024 para poder empezar a plantear presupuestos de inversión para verlo muy avanzado esta legislatura. Un gran recinto que, según defiende, se hace necesario como un objetivo incluso de "ámbito regional".