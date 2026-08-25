Meta ya puede solicitar licencias de obra al Ayuntamiento tras culminar el proceso de reparcelación urbana

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina y su Comarca, David Gómez. - JCCM

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina y su Comarca, David Gómez, ha indicado que, con la autorización definitiva de la reparcelación urbanística por parte del Ejecutivo regional, "se da por concluido con éxito un exhaustivo proceso de tramitación que abre el camino" definitivo para que Meta presente sus proyectos constructivos y solicite las licencias de obra pertinentes al Ayuntamiento de Talavera.

El delegado ha subrayado que este avance "es una noticia extraordinaria que confirma la solidez de la apuesta de Meta por nuestra tierra, convirtiendo a Talavera de forma irreversible en un nodo estratégico de la economía digital en el sur de Europa".

El proyecto, que abarca un ámbito global de 191 hectáreas, supondrá una inyección económica "sin precedentes para la comarca", tal y como ha advertido, tal y como ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

La inversión estimada se sitúa en torno a los 750 millones de euros, "pudiendo superar los 1.000 millones según el desarrollo definitivo de las instalaciones", ha recalcado Gómez.

En términos de empleo, el delegado ha recordado que el campus tecnológico generará 250 puestos de trabajo directos estables y de alta cualificación profesional en su fase operativa, apoyando un total de 780 empleos anuales en la región al sumar la cadena de suministro y el consumo inducido.

Asimismo, durante los años previstos para el desarrollo por fases de las obras, se requerirá una media de cientos de trabajadores de la construcción en el emplazamiento.

Lejos de ser un enclave cerrado, el proyecto se concibe como "un campus dentro de un parque".

Gracias al diseño del Plan de Singular Interés (PSI), se recuperarán los corredores ecológicos de los arroyos Zarzueleja y Cervines para crear un gran parque fluvial público de entre 50 y 60 hectáreas para el disfrute recreativo de los vecinos de Gamonal y de toda la comarca, además, de la urbanización de los accesos a Gamonal y la reserva de suelo necesaria para la futura ampliación de su cementerio municipal.

En este sentido, el delegado ha señalado que el proyecto va a ser un ejemplo "no sólo de vanguardia tecnológica, también de sostenibilidad y de conservación de los ecosistemas".

SIN MOLESTIAS ACÚSTICAS

Gómez Arroyo ha destacado que el Data Center Campus operará "sin causar molestias acústicas o visuales a los vecinos", al ubicarse a 400 metros del núcleo urbano y contar con paneles de aislamiento de alta densidad.

Además, su diseño incorpora luminarias exteriores con tecnología de "cero contaminación lumínica" orientadas hacia el suelo, protegiendo así los cielos nocturnos y los corredores ecológicos del entorno.

En materia de sostenibilidad, el delegado ha subrayado que el consumo directo de agua de la instalación será de apenas 0,2 Hm3/año gracias al uso de refrigeración por aire seco, una cifra inferior a la de otras industrias que ya operan en el propio Torrehierro y en la comarca.

Asimismo, ha aclarado que las estimaciones de 0,5 Hm3/año corresponden únicamente a una reserva máxima de seguridad municipal para futuros equipamientos públicos de Talavera, y no al gasto real del centro.

"Estamos ante un proyecto modélico que conjuga la mayor inversión tecnológica de nuestra historia con el respeto absoluto al medio ambiente, a la calidad de vida y al bienestar cotidiano de los talaveranos y de los vecinos de Gamonal", ha concluido el delegado.

El delegado ha pedido que, dado que ahora la tramitación pasa al Ayuntamiento de Talavera, que es quien concede las licencias de obra y supervisa los proyectos constructivos, "se trabaje con la máxima agilidad en un proyecto donde no sólo están en juego millones de euros de inversión y miles de puestos de trabajo, sino también la imagen de Talavera como polo tecnológico y centro de atracción de inversiones".