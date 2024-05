La mezcla de la música de Queen con el espectáculo de Yllana llegan el 1 de junio al Teatro Rojas de Toledo

We Love Queen

We Love Queen - TEATRO DE ROJAS

TOLEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La programación del Teatro de Rojas para la próxima semana recoge el próximo 1 de junio, a las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio del Palacio de Congresos 'El Greco', y gracias a producciones Yllana, el musical 'We love Queen'.

Se trata del nuevo concepto en homenaje y tributo a Queen sin perder la esencia de las canciones de la mítica banda. Una "espectacular" puesta en escena con músicos en directo, bailarines, actores y cantantes multiplicado por el sentido del espectáculo de Yllana, se juntan para crear un show cargado de buena música y energía que pretende emocionar y divertir de principio a fin, ha informado el Teatro de Rojas en nota de prensa.

Guiados por un 'Gran Fanático' de la mítica banda Queen, que ha montado toda una catedral del rock en homenaje y tributo a su banda preferida, los asistentes participarán en una extravagante liturgia de exaltación a la vida y obra de Queen. Uno de los asistentes será invitado cada noche a subir al escenario para consumar con su presencia la original ceremonia.

Yllana ya ha participado en la dirección de espectáculos de la talla de 'The Hole' (2012), 'Hoy No Me Puedo Levantar' (2014) o 'Mayumana Rumba homenaje a Estopa' (2017), entre muchos otros. En este espectáculo, dirigen para el grupo empresarial Barabu-extresound.