Nace la Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad de C-LM y la resolución se publica este martes en el DOCM

La consejera de Igualdad, Sara Simón - JCCM

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha creado la Red de Municipos por la Igualdad y la Diversidad de Castilla-La Mancha, destinada a intensificar la promoción de las políticas de diversidad, igualad de trato y no discriminación junto a ayuntamientos y diputaciones.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha presentado este lunes, en el Palacio de Fuensalida, las líneas maestras de la Red, que no crea estructuras administrativas ni genera obligaciones económicas concretas para las entidades adheridas, sino que fija un marco operativo de cooperación, creado para coordinar esfuerzos, compartir conocimientos y facilitar que ayuntamientos y diputaciones puedan desarrollar políticas locales con mayor apoyo y eficacia.

"Todas las entidades adheridas a la Red deberán firmar y comprometerse con un código ético basado en el respeto a los derechos humanos, la libertad, la dignidad y la no discriminación, sosteniendo posturas firmes, visibles y reconocibles frente al machismo, la LGTBIfobia, el racismo o cualquier discurso de odio o exclusión", ha señalado.

La Red de Municipios fomentará medidas y políticas de igualdad de trato, prestando una atención especial a las situaciones de discriminación que pueden afectar a las personas por su género, su identidad u orientación sexual, su origen racial o étnico, discapacidad, edad, procedencia, religión, situación socioeconómica o cualquier otra circunstancia personal o social. Tendrá un claro enfoque interseccional, contemplando que en una misma persona puedan concurrir distintas desigualdades que requieren respuestas adaptadas, siempre con enfoque de género.

Las entidades adheridas tendrán acceso a formación, asesoramiento, materiales técnicos, campañas compartidas y herramientas prácticas para diseñar y desarrollar políticas de igualdad y diversidad. Se pondrá a su disposición modelos orientativos de planes, protocolos, ordenanzas y documentos estratégicos, así como información sobre convocatorias, subvenciones, actividades y recursos de interés.

Tal y como ha explicado la consejera, los municipios y diputaciones podrán compartir experiencias, posibilitando que algunas entidades nunca partan de cero en el desarrollo de sus políticas. Para ello, junto a encuentros provinciales y sectoriales, la Red impulsará un foro regional anual para el intercambio de buenas prácticas.

Sí ha querido dejar claro Simón que la pertenencia a la Red "no implicará que todas las entidades deban aplicar idénticas políticas o comprometer los mismos recursos, aunque sí tendrán que justificar año tras año los avances logrados, por los que mantendrán el distintivo institucional de 'Municipio Comprometido con la Igualdad y con la Diversidad' obtenido en su adhesión".

La resolución que crea la Red, que se publicará este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), fija como instrumentos principales de intervención la creación de Centros de Promoción de la Diversidad y la configuración de Espacios Libres de Discriminación, buscando siempre la colaboración con asociaciones, universidades, centros de investigación, centros educativos y entidades sociales, de manera que el conocimiento especializado y la participación ciudadana formen parte de las políticas locales.

"Uno de los principales objetivos es garantizar que las políticas de igualdad y diversidad lleguen también a los municipios pequeños, a las zonas rurales y a los territorios afectados por la despoblación, donde sabemos que es más difícil que existan servicios especializados, tejido asociativo fuerte o referentes visibles. Por eso la Red va a mirar y mucho hacia nuestro mundo rural", ha anticipado la consejera.

La creación de la Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad forma parte del desarrollo y cumplimiento de la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, o la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como Ley Zerolo.