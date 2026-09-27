Núñez asegura que PP hará "la mayor bajada de impuestos de la historia reciente" si gobierna en C-LM y Feijóo en España

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

TOLEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado "la mayor bajada de impuestos de la historia reciente" para que las familias puedan hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra.

Así lo ha señalado este domingo en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde Núñez ha denunciado el "fuerte encarecimiento" que está sufriendo la cesta de la compra y las "dificultades" que atraviesan las familias de la región para llegar a final de mes, durante su visita a la feria Sabor Toledo, donde ha puesto en valor la "excelencia" de los productos agroalimentarios de la provincia, según ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha felicitado a la Diputación Provincial de Toledo por el "éxito" de Sabor Toledo y ha destacado que la feria se ha convertido en un escaparate para el turismo, la gastronomía y la excelencia de los productos toledanos. El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que ya se puede hablar de un "éxito rotundo" y ha puesto en valor el trabajo realizado durante meses para hacer realidad este evento.

Asimismo, ha destacado la implicación de productores, hosteleros y organizaciones como Fedeto y ha defendido que la provincia de Toledo es "de élite" desde el punto de vista gastronómico y agroalimentario. En este sentido, ha comprometido su trabajo para que Toledo siga siendo un referente en toda España tanto por su gastronomía como por su turismo.

Paco Núñez ha señalado que el incremento de los costes de producción está teniendo una repercusión directa sobre las familias, con el encarecimiento del gasoil, los fertilizantes, los plásticos, la electricidad y, en definitiva, del trabajo en el sector primario.

"La cesta de la compra se ha encarecido como nunca. En Castilla-La Mancha, en los últimos diez años, la inflación ha subido un 49%. Hacer la cesta de la compra en Castilla-La Mancha hoy es una odisea y las familias tienen serias dificultades para llegar a final de mes. 750.000 familias viven en el umbral de la pobreza en nuestra región", ha expuesto.

Núñez ha contrapuesto esta situación con la evolución de los salarios y las rentas en Castilla-La Mancha y ha asegurado que "mantenemos hoy el peor salario medio del país y la peor renta media por hogar del país y sin embargo tenemos la mayor inflación del país". A su juicio, esta situación está provocando un aumento de las dificultades económicas de las familias y ha reclamado medidas para facilitar que puedan llegar a final de mes y afrontar gastos básicos como la cesta de la compra.

Ante esta situación, Núñez ha anunciado que el PP "aplicará una rebaja fiscal cuando gobierne tanto en España como en Castilla-La Mancha". "Con Feijóo en La Moncloa y conmigo en el Gobierno de Castilla-La Mancha, vamos a implementar la mayor bajada de impuestos de la historia reciente de nuestro país y de nuestra Comunidad Autónoma. Vamos a bajar el IVA a la vivienda. Vamos a bajar el IVA a la electricidad. Vamos a bajar el IVA a la alimentación. Vamos a eliminar el pago del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Vamos a bajar el impuesto de la renta a las familias, tanto en el nacional como en el tramo autonómico", ha desgranado.

Núñez ha defendido que estas medidas tienen como objetivo que las familias dispongan de más dinero en sus bolsillos y puedan aumentar su capacidad de consumo y gasto.

"Para que la gente vea que merece la pena trabajar, merece la pena poder decidir qué hace cada uno con su dinero y no tengan que vivir este infierno fiscal al que nos han llevado los gobiernos socialistas de Page y Sánchez", ha zanjado.