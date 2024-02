Núñez tendrá "dos reuniones importantes" en Bruselas para exponer las necesidades de agricultores y ganaderos de C-LM

TOLEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que va a mantener "dos reuniones muy importantes" en Bruselas, a donde viajará este martes, para exponer en la Unión Europea las "necesidades" de los agricultores y ganaderos de la región.

Así lo ha expuesto en una entrevista concedida este lunes a la Cadena Cope, donde ha detallado que estas reuniones serán con el director general de Agricultura de la Unión Europea, la persona que "dirige desde el punto de vista de la ejecución de las políticas europeas en materia de agricultura"; y con el presidente de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo, que es "el lugar donde se sustancian, se debaten y finalmente se aprueban las decisiones que afectan a agricultores y ganaderos de toda España y de toda Europa".

Núñez ha detallado que viajará a la sede de la Unión Europea acompañado de los presidentes de las diputaciones de Toledo y Ciudad Real, Conchi Cedillo y Miguel Ángel Valverde, y con su equipo de Agricultura, contando además en las reuniones con la colaboración del portavoz de Agricultura y Ganadería del Parlamento Europeo del Grupo Popular, Juan Ignacio Zoido.

"TIENEN RAZÓN"

El presidente de los 'populares' en la región ha asegurado que entiende las protestas de agricultores y considera que "tienen razón". "No pueden más, el campo no es rentable", ha dicho, señalando los "elevados" costes de producción, la "falta de agua en cantidad y calidad suficiente", el "incumplimiento" de la Ley de la Cadena Alimentaria y problemas como "la entrada de productos que no commpiten en igualdad de condiciones" les está "llevando a la ruina".

En este sentido, ha recordado que en el pasado pleno en las Cortes regionales propusieron una serie de medidas que, a su juicio, "podían iniciar una senda de soluciones para el campo castellanomanchego", criticando que el PSOE votara 'no' a las mismas.

En todo caso, ha avisado de que, una vez regresen de Bruselas, el próximo paso del PP regional será tratar de cerrar una agenda en Madrid para que puedan "trasladar también las reivindicaciones" al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.