Oropesa disminuye su índice de delincuencia respecto al año pasado y subdelegado traslada tranquilidad a vecinos

El subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, ha copresidido hoy, junto al alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, la Junta Local de Seguridad del municipio. - SUBDELEGACIÓN

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, ha destacado que Oropesa es uno de los municipios de la comarca en los que los índices de delincuencia han disminuido respecto al año anterior y ha trasladado un mensaje de tranquilidad a sus vecinos.

Devia ha copresidido, junto al alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, la Junta Local de Seguridad del municipio, que ha analizado la evolución de la delincuencia en la localidad y en la comarca y se ha abordado la coordinación de la seguridad durante las próximas fiestas patronales.

Asimismo, ha defendido la dedicación, el sacrificio, el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de la Guardia Civil con todos los municipios de la zona: "No va a permitir nunca esta subdelegación del Gobierno que se ponga en duda el trabajo que hace la Guardia Civil", ha afirmado el subdelegado, quien ha advertido de que la difusión de mensajes sobre situaciones de inseguridad que no se corresponden con la realidad genera una alarma injustificada entre la población y puede atraer a los delincuentes, tal y como ha informado la Subdelegación en nota de prensa.

INCREMENTO EN CINCO LOCALIDADES

El análisis expuesto durante la Junta se ha referido a los 21 municipios que integran la demarcación policial de la Campana de Oropesa, con especial atención a diez localidades cuyos datos presentan diferencias respecto al resto.

En cinco de ellas se ha registrado un incremento global de la delincuencia cercano al ocho por ciento, inferior a la media provincial, y concentrado principalmente en julio y agosto, meses en los que aumentan la población, la afluencia de visitantes y el número de celebraciones.

Los delitos contra el patrimonio han disminuido, mientras que se ha producido un incremento de determinados delitos contra las personas, como amenazas, lesiones o reyertas.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, José María Gil Armario, ha explicado que varios hechos significativos registrados a finales de julio se atribuyen a un grupo organizado e itinerante procedente de núcleos de población cercanos y que continúan bajo investigación.

Gil Armario ha señalado que la actuación de la Guardia Civil se centra en la investigación y en las patrullas de seguridad ciudadana.

Con los datos disponibles, no se considera necesario establecer un dispositivo especial ni un refuerzo superior al que ya se está realizando.

No obstante, ha insistido en la necesidad de denunciar todos los hechos delictivos y de trasladar cualquier información que pueda resultar útil para las investigaciones.

El coronel jefe también ha recordado que la Guardia Civil presta atención operativa durante las 24 horas ante cualquier incidencia a través del 062 y mediante patrullas distribuidas funcionalmente para atender los distintos núcleos operativos, una organización consolidada y diferente de la atención al ciudadano que se presta en los acuartelamientos.

A estos medios se suman instrumentos como la cita previa y la denuncia telemática.

Además del subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, y del alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, han participado en la reunión el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, José María Gil Armario; el comandante jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Talavera de la Reina, Juan José Lorite; el comandante del Puesto de la Guardia Civil de Oropesa; el técnico de Protección Civil de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, María Castaño Gómez; y el jefe de la Policía Local de Oropesa, Jesús Manuel Blanco Fernández.