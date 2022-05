Page condena el "crimen machista" de Tarancón y defiende tolerancia cero y combate "sin fisuras" contra estos actos

La consejera de Igualdad asegura que el Gobierno de C-LM "protegerá a sus tres criaturas como si fueran nuestras"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha condenado este lunes el "muy probable crimen machista" ocurrido en Tarancón (Cuenca), donde un hombre ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, y ha defendido la "tolerancia cero" con estos hechos y la necesidad de "seguir combatiendo como lo está haciendo la sociedad española, sin fisuras".

Tras visitar la sede de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Albacete, a preguntas de los medios, García-Page ha lamentando la "impotencia" que genera ver que aunque se hace "mucho esfuerzo" por avanzar y mejorar la información y la atención a miles de mujeres, ganando incluso "batallas importantes" relacionadas con los huérfanos, "sigue habiendo gente que opta por el camino más cobarde, que es matar a la mujer y la compañera y a veces a los hijos".

"Se me escapa a todo tipo de comprensión", ha destacado el responsable autonómico, que ha señalado que en torno a este asunto "no valen ambigüedades" de violencia intrafamiliar y "de cosas que no se entienden".

A su juicio, las cosas "son muy claras: todo lo que es violencia de género, particularmente la muy masiva, que es machista, tiene que condenarse" porque "toda fisura, o toda semiexplicación o ambigüedad la aprovecharán los asesinos, los violadores y la gente para colarse por ella teniendo excusas" y "no hay que dar excusas ningunas".

SEGUIR LUCHANDO

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está "absolutamente consternado" tras la muerte de una mujer de 43 años a manos de su pareja en Tarancón, cuarta víctima que la violencia machista deja en lo que va de año en la región.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha mostramos nuestra profunda repulsa y rotunda condena ante este nuevo crimen, la cuarta víctima en la región en lo que va de año. Es un dato terrible, aunque más que un dato habla de la gravedad de la violencia machista en nuestro país y en la región", ha manifestado Fernández tras conocer lo ocurrido este lunes en Tarancón.

"Desde luego, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no vamos a cejar en seguir luchando con todas nuestras herramientas contra esta manifestación de esta violencia tan cruel y tan dura", ha aseverado la responsable de Igualdad del Gobierno autonómico, que se volverá a personar como acusación popular en el caso.

"También protegeremos a sus tres criaturas como si fueran nuestras porque estamos en nuestra obligación", ha dicho Blanca Fernández, en alusión a los tres hijos menores de 5, 4 y 2 años que deja la víctima.

