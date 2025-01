Page renueva liderazgo en C-LM reafirmándose contra la financiación singular: "El PSOE no puede defender privilegios"

Pide a sus filas cumplir hasta aburrir y evitar política espectáculo: "No somos reyes del mambo y yo no soy el puto amo"

TOLEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El recién reelegido secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha utilizado su primer discurso al frente de su cuarto mandato en los socialistas de la región reafirmándose en su discurso combativo contra la financiación singular para Cataluña y reivindicando igualdad, avisando de que el PSOE "no puede ser el partido que defienda ningún privilegio para nadie".

En su alocución para cerrar el XIII Congreso Regional del PSOE, ha puesto el acento en que tiene claro qué camiseta viste. "Visto la camiseta de la igualdad. A ver si no se confunden otros, sobre todo cuando se hable de financiación, porque seré el primero en recordarlo".

Ha pedido a su equipo que, si tienen que elegir entre "defender los intereses del PSOE o los de la región", que pongan "siempre" por delante los de Castilla-La Mancha.

Opina que una nación lo es por su unidad, "sobre todo la unidad económica y fiscal", y no va a admitir que "la riqueza de una región sea solo suya y que reparta lo que quiera". "Eso no lo dice ni la Constitución ni el sentido común".

"El independentismo tiene una raíz egoísta, siempre quieren tener más. Si un municipio de Cataluña dijera que tiene más renta y que se quiere independizar, dirían que no, que está la identidad. Hablemos el lenguaje de la gente en la calle.

García-Page ha pedido a sus filas que cuando ocupen cargos institucionales al frente de las administraciones cumplan con sus promesas y sus compromisos electorales, un ejercicio que llegue a "aburrir" por lo previsible

Honradez, sencillez, sentido común y defender a la región son las cuatro premisas que ha encargado al PSOE castellanomanchego y a su nuevo Ejecutiva al echar a andar este nuevo mandato. "El PSOE siempre ha sabido identificarse con los españoles, ser moderado y razonable", ha afirmado.

Ha sido este el punto en el que ha pedido disculpas por "los problemas que no se han podido todavía solventar", añadiendo que hay "muchos problemas que resolver". "No somos los reyes del mambo ni yo soy el puto amo. La gente nos tiene que premiar el esfuerzo, pero política espectáculo no queremos. Queremos aburrir a la gente, que lo que prometamos, seamos capaces de cumplirlo".

AGRADECIMIENTO A SU EQUIPO

Al tomar la palabra, ha tenido palabras de agradecimiento a todo el equipo, citando expresamente a su 'número dos', Sergio Gutiérrez, y con palabras de cariño también "para los medios de comunicación". "Me aguantan, me aguantan mucho, pero no tanto como mis consejeros", ha dicho al inicio de su alocución.

"Si hoy tuviera que afiliarme a un partido lo haría al PSOE, con más convicción todavía", ha dicho rememorando el primer mitin que presenció, en Toledo y protagonizado por Alfonso Guerra, cuando casi le quita la silla en primera fila a quien fuera secretario general, Miguel Ángel Martínez.

El PSOE de Castilla-La Mancha, ha dicho, "está contento", si bien hay algún problema por solucionar. Tras bromear con las dos abstenciones que ha recibido su Ejecutiva privándole así del cien por cien de los apoyos en este Congreso, ha agradecido el trabajo de la anterior dirección del partido, haciendo extensivo este agradecimiento a los nuevos miembros.

"No quisiera darle disgustos a los de enfrente, que seguramente, si les pasan nuestros resultados, probablemente podrán hacerse una idea cabal más importante que ninguna encuesta de que estamos aquí, de que estamos a gusto con nosotros mismos, de que tenemos las cosas claras", ha abundado.

Tras considerar que el PSOE tiene, con todo, "más cariño que votos", se ha enorgullecido de poder andar por la calle sin que nadie le insulte, ya que "es importante no tener que agachar la cabeza cuando uno va por la calle".

Un secretario general que se siente "querido" y que quiere compensar con "trabajo" todo el cariño que recibe, por lo que ha prometido seguir dejándose "la piel" por "esta tierra".

Aunque el PSOE está bien, "tendrá que estar mejor" de la mano de la región, donde "se goza de un clima de estabilidad, de certidumbre, de diálogo", y aún con una mayoría "contundente", el gobierno que lidera se empeña en seguir buscando acuerdos por pura "ansia de igualdad".

La región necesitaba "esa igualdad" sin haber sido "beneficiada por la historia", y ahora toca "no perder de vista la justicia y la igualdad". Y es que, ha dicho, hay gente que "en los mítines dice una cosa y en la vida real trabajara para lo contrario", en alusión a la igualdad.

Letur, Mira y Villel de Mesa, los municipios más castigados por la dana de finales de octubre, han tenido especial protagonismo en su discurso, y tras alinearse con sus alcaldes, a quienes ha aplaudido por su labor, ha reivindicado cómo se le ha puesto "cabeza" a la gestión.

Se ha mostrado también orgulloso de "no depender de nadie" a nivel político, solo de su equipo y de "la gente", ya que Castilla-La Mancha es "autónoma en el más amplio sentido de la palabra".

"Otros entran a la política o para beneficiarse o para mandar, que a la gente le gusta mandar. Hay mucho idiota que se sube en un coche oficial y se vuelve más tonto que nunca y exige que se le abra la puerta. Y a esos, no los queremos", ha afirmado. Ha aseverado que a él le gusta sentirse "uno más" y le agrada cuando le llaman Emiliano.

¿ÚLTIMA NOCHE ELECTORAL?

En un momento de su discurso, García-Page ha admitido que tras el escrutinio de la última noche electoral, en la que por apenas mil votos conservó la mayoría absoluta y el gobierno, se juró no volver a pasar "una noche así".

Más allá de eso, ha dicho que se puso el objetivo de que "nadie en esta tierra se acostara con miedo al gobierno". "Los gobiernos tienen que estar para arreglar problemas, no para crearlos".

En este punto ha recordado la primera vez que siendo alcalde de Toledo, le pidieron la instalación de un banco, y cómo comprobó poco después el uso que se le daba a ese banco. Un recuerdo que ha utilizado para justificar la importancia de la política.

"Quiero que no tengan miedo de nosotros, que estén cómodos, y si no comparten con nosotros algo, la mayoría coincide en mucho con nuestros planteamientos y nuestras ideas", ha apuntalado.

Considera que su gobierno "no tiene enemigos", y ha pedido tener claro que la región "tiene que seguir siendo un espacio libre" de tensión política, que lo será "un poco más" en España y en el mundo en el corto plazo.

Un espacio "libre de populismo y de frentismo" toda vez que su gobierno quiere "arreglar los problemas de todos". Y esa actitud es, ha dicho, la que va a mantener "siempre, sea o no sea presidente".

Para ello, el PSOE seguirá siendo "una organización sana y honesta". Y aunque "es fácil meter la mano", está "estrictamente prohibido meter la mano". Así, "la principal seña de identidad de quien se cree honesto, es mantener el compromiso con los ciudadanos" y cumplir, cumplir y cumplir "el programa electoral".

Eso es lo que quiere hacer esta legislatura la frente del gobierno autonómico, por lo que ha pedido ser "optimistas", ya que ese cumplimiento, ha dicho, depende solo de ellos.

También se ha mostrado preocupado por la "decepción inmensa" que le lleva ver la deriva en Estados Unidos ante el inminente nuevo gobierno de Donald Trump, algo que a su vez la hace presumir de vivir en España.