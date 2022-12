Page valora la paz social de C-LM como elemento de certidumbre para fortaleceer y ampliar el tejido empresarial

CIUDAD REAL, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado este jueves "la predisposición y la paz y el clima social" existente en la Comunidad Autónoma como elementos de "certidumbre" que fortalecen y amplían el tejido empresarial autonómico. "Aquí lo que se dice se va a cumplir, lo que se prevé y se planifica va a llegar a buen puerto y darse la mano significa adquirir un compromiso serio", ha recalcado el presidente regional en la entrega de los VI Premios al Mérito Empresarial, que ha tenido lugar en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

Durante la concesión de estos premios que promueve el Gobierno autonómico y que ha reconocido a una decena de compañías de Castilla-La Mancha por su singular contribución al desarrollo de la región, el presidente castellanomanchego ha aseverado que "podemos dar la enhorabuena al conjunto, al hecho empresarial, pero también distinguir a los que han tenido un mérito especial", según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, el jefe del Gobierno castellanomanchego ha insistido en "la predisposición del empresariado y de los agentes sociales" que se traduce en que "no nos levantamos con facilidad de las mesas", lo cual "genera un activo en esta región", ha puesto de manifiesto. A este respecto, ha recalcado que "no puede haber un desarrollo social, no puede haber más igualdad, si no se genera más oportunidad".

Del mismo modo, Emiliano García-Page ha reivindicado la figura empresarial y ha alabado las "ganas de ganar" del empresariado castellanomanchego, al tiempo que ha insistido en que "esta región necesita más empresarios y que a los que están les vaya bien", ha concluido.

En su discurso, ante una nutrida representación de la patronal que se ha dado cita en los Salones Epílogo de Tomelloso, el mandatario autonómico ha recordado que "el único sitio en el que la palabra éxito va por delante del trabajo es en el diccionario" y ha resaltado que "la vida nos demuestra que primero hay que trabajar y luego cosechar".

En el transcurso de esta gala, el mandatario castellanomanchego ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la alcaldesa tomellosera, Inmaculada Jiménez; y el presidente de la patronal regional, Ángel Nicolás, entre otras personalidades.

DIÁLOGO SOCIAL COMO BANDERA

Por su parte, Patricia Franco ha destacado el avance del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de la región 2021-2024, que cumple un año desde su firma por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, y los agentes sociales, y ha alcanzado ya el 44 por ciento de su ejecución presupuestaria prevista, recordando que el Pacto cuenta con un presupuesto previsto de más de 8.800 millones de euros.

"Hace un año, el presidente regional firmó el Pacto con los agentes sociales, con el compromiso de desarrollarlo de manera efectiva para apoyar el crecimiento económico de la región", ha señalado Patricia Franco, que ha detallado que, transcurridos los primeros doce meses, "son ya más de 3.887 millones de euros los que llevamos movilizados a través del Pacto, un 44 por ciento del presupuesto previsto, con el diálogo social y la cercanía que marca nuestra actividad como Gobierno como bandera de este desarrollo".

El lema elegido para estos premios ha sido 'El mérito de avanzar', un mérito que la consejera ha situado en todos los premiados y en el conjunto del tejido económico y empresarial de la región, destacando que, con los diez reconocimientos entregados este jueves, "son ya 72 las empresas y autónomos que reconocemos con estos premios, una familia que queremos que siga creciendo año tras año dentro de las más de 125.000 empresas que hay en la región", ha dicho Patricia Franco. Un mérito de avanzar, además, que la consejera ha valorado de manera especial "en los momentos de dificultad como los actuales".

Durante su intervención, Patricia Franco ha señalado al tejido empresarial de la región como una parte fundamental para el desarrollo de Castilla-La Mancha y ha agradecido a los premiados y a sus equipos, como al conjunto de las empresas castellanomanchegas, "el esfuerzo colectivo, la apuesta por la tradición sin renunciar a la innovación, el impulso a la sostenibilidad y la eficiencia energética y la capacidad de adaptaros a nuevos modelos y nuevos mercados para seguir creciendo", especialmente en materia de proyección exterior, "donde hoy hemos conocido unos datos muy positivos de exportaciones con más de 8.500 millones de euros en los diez primeros meses del año, una prueba de la resiliencia y de la capacidad de crecimiento de nuestro tejido empresarial".

Los Premios al Mérito Empresarial 2022 han reconocido, en sus diferentes categorías, a Gustos de Antes, con el Premio a la Mujer Empresaria; Freedom Flow, con el Premio a la Iniciativa Emprendedora; Albacosturas, como Premio a la Iniciativa Empresarial de Economía Social; a Eustaquio Rosa con el Premio a la Empresa Tradicional; a Grupo Laqtia como Premio a la Empresa Exportadora; Inael como Premio a la Empresa Creadora de Empleo; Lignum Tech como Premio a la Empresa Sostenible; Adelsys Endless como Premio a la Responsabilidad Social Corporativa; Santos Transportes como Premio a la Empresa Familiar; y a Torytrans como Premio a la Empresa Innovadora.