El Paseo será el epicentro de las fiestas patronales de Puertollano, con magia, conciertos y eventos gastronómicos

Presentación del programa de fiestas de Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 25 (EUROPA PRESS)

Las fiestas patronales de Puertollano (Ciudad Real) se desarrollarán entre los días 4 y 8 de septiembre con un apretado programa de actividades lúdicas, musicales y gastronómicas centradas en la Concha de la Música del Paseo de San Gregorio, que será el auténtico epicentro de las celebraciones populares, al margen de las tradicionales casetas y atracciones instaladas en el recinto ferial, que contará con 23 puestos de alimentación y 25 atracciones.

Entre las novedades, la celebración de un gran festival de magia en diferentes puntos del municipio y de un evento gastronómico dedicado a la carne de cerdo ibérico, el 'Iberofest'.

Las fiestas culminarán con la procesión en honor a la Virgen de Gracia el 8 de septiembre.

Según ha explicado este martes en rueda de prensa el concejal de Festejos, Juan Sebastián López Berdonces, el amplio programa de actividades combinará tradición, música, espectáculos, propuestas infantiles, gastronomía y actos religiosos en honor a Nuestra Señora de Gracia.

La programación arrancará con las actividades de *prefiestas* el próximo jueves 27 de agosto y se prolongará hasta el martes 8 de septiembre.

Las 'prefiestas' comenzarán el jueves 27 de agosto con una noche dedicada a la magia.

A las 21.00 horas, la Fuente Agria acogerá el espectáculo 'Puertollano te ilusiona', protagonizado por Billy Bluff.

La magia continuará a las 23.00 y a las 00.00 horas en la Galería del Museo de la Minería, con las actuaciones de Jon Zabal.

El viernes 28 de agosto se abrirán las atracciones del Recinto Ferial a las 19.00 horas.

La jornada incluirá nuevamente magia, a cargo de David el Mag, a las 21.00 horas en la Fuente Agria, y un tributo a Leiva, a las 22.30 horas, en la Concha de la Música.

Jon Zabal volverá a actuar a las 23.00 y a las 00.00 horas en la Galería del Museo de la Minería.

El sábado 29 de agosto continuará la programación con una actuación DJ a las 16.00 horas.

Por la noche, la Plaza del Ayuntamiento será escenario, a las 21.00 horas, del espectáculo de magia de Pablo Romón.

A las 22.00 horas llegará el tributo a El Último de la Fila en la Concha de la Música, seguido de una nueva sesión DJ a las 23.30 horas.

La programación mágica se completará con las actuaciones de Jon Zabal a las 23.00 y 00.00 horas en el Museo de la Minería.

El domingo 30 de agosto, a las 21.00 horas, el Auditorio Municipal acogerá la 'Gran Gala Mágica' de 'Puertollano te ilusiona', con la participación de Pelo Rivas, Javi Cruz y Anahí, David Sousa y Carlos Rubio.

El programa también anuncia una edición especial de Ibero Fest los días 28 y 29 de agosto, con Reloj de flores.

LAS FIESTAS PATRONALES ARRANCAN EL 4 DE SEPTIEMBRE

El programa oficial de Fiestas Patronales comenzará el viernes 4 de septiembre.

A las 21.00 horas tendrá lugar la inauguración, acompañada de un pasacalles a cargo de la A.S. Banda de Puertollano, con salida desde la Fuente de los Leones.

Media hora después, a las 21.30 horas, la Concha de la Música acogerá el concierto 'La Edad de Oro del Pop Español'.

El sábado 5 de septiembre será una de las jornadas con mayor número de actividades.

El día comenzará a las 12.30 horas con Cantajuegos en el Auditorio Municipal, seguido a las 14.00 horas de un aperitivo popular con arroz con pollo y calamares en la Concha de la Música.

La tarde estará especialmente dirigida al público familiar, con actividades infantiles entre las 16.00 y las 19.00 horas en el parque infantil del Paseo de San Gregorio, donde habrá pintacaras, taller de manualidades y visita de Mickey, Minnie y Ana de Frozen.

La música continuará a las 16.30 horas con el concierto de Salistre y 'Vaivén', mientras que a las 18.00 horas habrá una actuación DJ en la Concha de la Música. A las 18.30 horas volverá Cantajuegos al Auditorio Municipal y, a las 21.00 horas, se celebrará un tributo a La Oreja de Van Gogh. La jornada concluirá con otra actuación DJ a las 22.30 horas.

El domingo 6 de septiembre estará marcado por la pintura y las actividades familiares.

Entre las 9.00 y las 15.00 horas se celebrará el Concurso de Pintura Rápida 'Salón de Arte Ciudad de Puertollano'. Los trabajos podrán contemplarse posteriormente, entre las 13.00 y las 16.00 horas, en una exposición instalada en la Casa de Baños.

A las 13.30 horas tendrá lugar el Baile Vermut con el Trío Pasión en la Concha de la Música, seguido a las 14.00 horas de otro aperitivo popular, en esta ocasión con arroz con secreto y setas.

La entrega de premios del concurso de pintura rápida está prevista para las 15.00 horas en la Casa de Baños.

La programación infantil se retomará de 16.00 a 19.00 horas en el Paseo de San Gregorio, con pintacaras, manualidades y la visita de Rumi de Guerreras K-Pop.

A las 16.30 horas actuará Simétrica en la Concha de la Música y, a las 18.00 horas, habrá una nueva sesión DJ.

TRADICIÓN Y DEVOCIÓN

El lunes 7 de septiembre se desarrollarán los actos previos a la festividad de Nuestra Señora de Gracia. A las 19.00 horas comenzará un pasacalles desde la Ermita de la Virgen de Gracia. Media hora después se celebrará una misa en la propia ermita y, a las 20.00 horas, tendrá lugar la ofrenda de flores.

La jornada concluirá a las 22.00 horas en la Concha de la Música con un tributo a Joaquín Sabina.

El martes 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Gracia, comenzará a las 7.15 horas con el Rosario de la Aurora desde la ermita. A las 8.15 horas se celebrará una misa y a las 12.00 horas tendrá lugar la función solemne en la Ermita de la Virgen de Gracia.

El acto central de la jornada será la procesión de Nuestra Señora de Gracia, prevista para las 20.00 horas.

El recorrido anunciado incluye la Ermita, Calle Ancha, Cruces, Calzada, Teniente Giraldo, Aduana y Paseo de San Gregorio.

Al finalizar la procesión se celebrará un espectáculo de fuegos artificiales en honor a la patrona.

JUVENTUD Y DÍA DEL NIÑO

El programa incorpora también actividades específicas en el Recinto Ferial.

La Caseta Juventud abrirá sus actividades el viernes 28 de agosto, a las 00.00 horas, con la inauguración y la fiesta "La Tentación", con David Vaquero.

El sábado 29 de agosto habrá una "Fiesta Puertollano Remember" a las 14.00 horas.

El martes 1 de septiembre se ha programado una 'Cervezada 2x1' a las 15.00 horas y el jueves 3 de septiembre, a la misma hora, una 'Kalimotxada 2x1'.

El viernes 4 llegará la "Neón Party", a medianoche, mientras que el sábado 5, también a las 00.00 horas, actuará DJ Gabri López.

La Caseta Juventud cerrará su programación el lunes 7 de septiembre, entre las 00.00 y las 02.00 horas, con un 'Fin de Fiestas 2x1'.

El Recinto Ferial también acogerá el 'Día del Niño' los días miércoles 2 y jueves 3 de septiembre.

Además, el programa contempla una 'Feria con sonido reducido', dirigida a niños TEA, todos los días de 18.00 a 20.00 horas.

Durante las fiestas permanecerán abiertos la Oficina de Turismo, el Museo Cristina García Rodero y el Museo de la Minería y del Carbonífero, según recoge el programa municipal.

El edil ha animado a los puertollanenses a disfrutar de las fiestas y ha apelado a participar con espíritu de "convivencia, respeto y civismo".