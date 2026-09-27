Piden 6 años para un preso de Ocaña II acusado de intentar introducir drogas en la cárcel dentro de su cuerpo

Archivo - Cárcel Ocaña , Centro Penitenciario - EUROPA PRESS/ACAIP - Archivo

TOLEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este martes, 29 de septiembre, a R.J.P.C., acusado de intentar introducir drogas en su organismo en la cárcel de Ocaña II mientras se encontraba encarcelado en ella, hechos por los que la Fiscalía pide para él una pena de seis años de prisión.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, que se encontraba interno en el Centro Penitenciario Ocaña II, sobre las 13.15 horas del 27 de noviembre de 2023 finalizó una comunicación familiar con su padre y su hermano, comunicación a la que además se había unido la que entonces era su pareja, con quien había tenido un encuentro previamente,

Ante las sospechas de los funcionarios del centro penitenciario de que el acusado podría introducir sustancias estupefacientes ocultas en su organismo una vez finalizada la comunicación familiar, se solicitó del Juzgado de Vigilancia Penitencia número 2 de Ocaña su salida para una exploración radiológica en el Centro de Especialidades de Ocaña, siendo esta autorizada.

De esta forma, sobre las 13.30 horas del mismo día el acusado fue trasladado al Centro de Especialidades de Ocaña para realizarle la prueba radiológica que descartara el porte de sustancias estupefacientes en su organismo.

Así, una vez practicada la prueba radiológica y mientras los agentes esperaban el resultado de dicha prueba, pudieron observar a través del circuito CCTV del calabozo donde se encontraba el acusado, cómo este comenzaba a hacer una serie de movimientos extraños con la intención de deshacerse de algo que ocultaba en la parte posterior de su pantalón, depositando finalmente en el suelo y en presencia de los agentes un objeto de forma cilíndrica manchado de excrementos y en cuyo interior guardaba una sustancia con apariencia de ser estupefaciente, siendo entregado acto seguido por los agentes actuantes al funcionario de prisiones de Ocaña II.

Una vez que por el subdirector de Seguridad de Ocaña II se entregaron las sustancias estupefacientes intervenidas al acusado y que estaban destinadas al tráfico ilícito, se remitieron al Área de Sanidad de la Subdelegación de Gobierno para su análisis y pesado, determinándose que correspondía a 2,92 gramos netos de heroína con una riqueza media del 31,94% y un valor económico en el mercado ilícito de 529,78 euros; 15,78 gramos de resina de cannabis, con un valor de 217,29 euros; 1,6 gramos netos de MDMA con una riqueza del 75,32%, con un valor de 73,02 euros; y 1,99 gramos netos de cocaína con una riqueza del 92,1% y un valor de 1.201 euros.

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud por el que pide para el encartado una pena de seis años de prisión, así como una multa de 6.061,41 euros.