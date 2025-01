Plataforma de Alcampo en Illescas distribuirá alimentos a toda España, creará 100 empleos y moverá 100 millones de cajas

ILLESCAS (TOLEDO), 31 (EUROPA PRESS)

Este viernes se ha inaugurado la planta de Magna Park Tauro I en Illescas (Toledo), la plataforma de Alcampo que nace como "almacén modelo" y moverá cien millones de cajas al año, sirviendo alimentación a todos los supermercados de España y las islas, y en la que ya trabajan 550 personas, con previsión de que se creen cien nuevos empleos.

A la puesta de largo de esta plataforma ha asistido el presidente regional, Emiliano García-Page, junto al alcalde del municipio, José Manuel Tofiño y las autoridades de Alcampo, GLP España e ID Logistics Iberia.

Tras una inversión de 25 millones de euros, se trata de una plataforma que "va a marcar un antes y después en la logística de nuestro país", tal y como ha expresado el director de Supply Chain y Organización de Alcampo España, Raimundo Gonzalo.

Operará las 24 horas al día, 7 días a la semana, servirá alimentación seca y fresca al 100% de los supermercados de Alcampo de toda la península e islas, y a un almacén altamente robotizado destinado a la compra online, situado en San Fernando de Henares.

Es una plataforma "multiformato y multiflujo", permite preparar pedidos a la carta "adaptándose a la realidad de cada tienda" y maneja "flujos estockados y flujos de tránsito", es decir, no mantiene stock. Mueve un surtido de más de 47.500 productos con todas las temperaturas, dando respuesta así a la libertad de elección de los clientes.

Todo ello, "gracias a la incorporación de tecnología innovadora, adaptada a las operaciones, que permiten alcanzar altas velocidades en la gestión y optimizar el espacio". Una parte de la robotización que hay en este almacén está fabricada y desarrollada en Toledo.

GRAN PAPEL DE LA LOGÍSTICA EN LA REGIÓN

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha dado cuenta del gran papel de la logística en la región desgranando algunos datos. En Castilla-La Mancha representa "más del 10%" de la economía regional, ha crecido en empleo un 58 por ciento desde 2015 y aglutina más de 20.000 empleos desde esta fecha.

Además, según los datos del año 2023 del Observatorio de Transporte y Logística de España, Castilla-La Mancha registra crecimientos de entrada de mercancías por carretera de un 51% y de salidas de mercancías por carretera de un 37%.

"En el año 2023 ya llegan a Castilla-La Mancha 41 millones de toneladas y salen de aquí a otros puntos de nuestro país 45 millones de toneladas", ha precisado Franco.

PAGE: HACER NEGOCIOS SIN COMISIONES

De su lado, el presidente regional ha señalado que la logística ha ganado una posición "irreversible" en la economía regional, apelando a que se utilice un "gran mecanismo de logística para la distribución" en cuanto a la "solidaridad".

"Producimos cuatro veces más de lo que necesitamos, y mucha gente se muere de hambre, le falta logística a la solidaridad", ha afirmado.

Respecto a las operaciones comerciales como esta, ha destacado que el Gobierno regional no es de decir que "no" a los proyectos, desarrollándolos con legalidad y sin pedir "comisiones".

"Es importante no pedir comisiones, no hacer trampas, no mangar. Es importante no sólo moralmente sino para que nos podamos reunir con cualquier tipo de empresario de la construcción, del sector inmobiliario, comercial, sin que nadie nos pueda decir 'ya están haciendo guarradas, ya están haciendo negocios sucios'", ha aseverado.

UNA ZONA DEGRADADA

Esta planta de Alcampo toma las instalaciones de GLP España y su distribución la realiza ID Logistics Iberia.

Del lado de GLP, Óscar de las Heras, ha señalado que este proyecto es el "ejemplo real" de que una "zona degradada por errores inmobiliarios" se convierte en una zona que genera "riqueza y empleo" con un empuje a las nuevas tecnologías. Se trata del séptimo proyecto en la región y el tercero en Illescas, con idea de seguir creciendo, ha precisado.

Por su lado, el alcalde de Illescas se ha mostrado orgulloso de que este proyecto genere la contratación de cien personas nuevas, en una "nueva forma de entender la industria que da muchos frutos desde el punto de vista económico, del empleo y de la redistribución de las riquezas". "Estamos abiertos a que vengan nuevas empresas", ha afirmado.

El director general de Alcampo, Américo Ribeiro, ha destacado la inversión de 25 millones de euros en este proyecto, poniendo en valor que "invertir en Illescas es crear valor y riqueza".

Por su parte, el director general de ID Logistics Iberia, Jerôme Jaceck, ha remarcado los 550 empleos fijos de esta planta, de las 2.000 personas contratadas en toda Castilla-La Mancha, poniendo el acento en que la tecnología está al servicio de la actividad de esta plataforma que lidera Alcampo.