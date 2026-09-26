PP dice que es "falso" que haya negociaciones con Junta por ley de vivienda y esta afirma que estudiará sus alegaciones

Archivo - Carteles de venta y alquiler de viviendas y plazas de garaje. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que es "completamente falso" que el Gobierno regional haya puesto en marcha "ningún proceso de negociación" alrededor de la tramitación de la Ley de Medidas en materia de Urbanismo y Vivienda, señalando que el Ejecutivo autonómico únicamente les ha convocado a una reunión, mientras que por parte del Gobierno castellanomanchego se ha aclarado que no existe un pacto cerrado y que pretenden estudiar las enmiendas de los 'populares' al texto.

De esta forma se han pronunciado unos y otros después de que este viernes el consejero de Fomento, Nacho Hernando, apuntase que existían negociaciones "muy avanzadas" con PP y Vox respecto a esta normativa.

En primer lugar, desde el PP han emitido un comunicado en el que manifiestan que el Gobierno "tan solo convocó una única reunión el pasado miércoles 23 de septiembre, que, además, con la urgencia de la propuesta, no puede considerarse proceso negociador, ni que tenga, por supuesto, carácter avanzado ninguno".

Los 'populares' aseguran que en dicha reunión, a la que asistió el diputado Nacho Redondo, "en ningún momento se abrió una mesa de negociación, se estableció un calendario de reuniones, se intercambiaron documentos para alcanzar un acuerdo ni se planteó la voluntad formal de consensuar el contenido de la norma".

"Por tanto, hablar de negociaciones muy avanzadas después de una sola reunión constituye una falsedad política y una manipulación de lo ocurrido", han criticado.

Desde las filas del PP aseguran que el partido presentará una "larga" serie de enmiendas "responsables" destinadas a "corregir, ampliar y mejorar profundamente" el texto planteado por el Grupo Socialista.

Estas enmiendas abordarán, entre otras materias, la defensa de la autonomía municipal, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la actualización del planeamiento, la movilización de suelo, la colaboración público-privada, la vivienda protegida, el acceso de los jóvenes, la rehabilitación y las necesidades específicas de los pequeños municipios.

Por todo ello, desde el PP reclaman que el consejero Nacho Hernando "rectifique inmediatamente y deje de utilizar el nombre del Partido Popular para construir una apariencia de consenso que no existe".

EL GOBIERNO BUSCA ACUERDOS

Mientras, fuentes el Gobierno regional destacan que la intención de Hernando era poner en valor que están "buscando acuerdos con todos los grupos" para responder a "uno de los problemas que más preocupan a la sociedad".

El Ejecutivo autonómico señala así que han presentado una iniciativa "concreta", se han reunido con los dos grupos de la oposición y están "dispuestos a estudiar sus enmiendas".

En todo caso, han aclarado que si la expresión "negociaciones muy avanzadas" parece indicar que existe un pacto cerrado, "no lo hay".

Las fuentes del Gobierno regional apuntan que, dado el precedente de la negociación del Estatuto de Autonomía, quieren que en este caso "todo el mundo sepa qué propone cada partido y qué está dispuesto a apoyar".

La ley, recuerdan, es una iniciativa suya "para impulsar más vivienda asequible" y ha insistido en que examinarán las enmiendas del PP y podrán incorporarse "si mejoran el texto".

"Pero si, después de participar en este trabajo, decide retrasar o bloquear la ley, tendrá que explicar sus motivos", indican desde el Ejecutivo de Emiliano García-Page.