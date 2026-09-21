PP C-LM condena la agresión a una diputada de Ceuta pero pide al Gobierno que tome decisiones para proteger a la ciudad

La secretaria general del PP de C-LM, Carolina Agudo. - PP

TOLEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha condenado la agresión sufrida este domingo por la diputada en la Asamblea de Ceuta por el grupo localista Ceuta Ya! Julia Ferreras, en el marco de unas protestas organizadas por vecinos ceutíes contra la llegada de la asociación pamplonea Negu Gorriak/Derecho a Techo, aunque ha demandado que "de una vez por todas" el Gobierno central tome "decisiones importantes" para que "se proteja y se dé seguridad a la ciudad de Ceuta".

Agudo, en declaraciones a los medios, se ha referido de esta forma a los hechos acaecidos este domingo, cuando la Policía Nacional lanzaba disparos al aire durante una protesta organizada por vecinos de Ceuta contra la llegada de esta asociación pamplonesa, en la que algunos de los participantes lanzaron huevos y zarandearon el vehículo en el que llegaron los miembros de esta organización, vehículo que era conducido por Ferreras.

"Evidentemente, nosotros siempre condenamos cualquier agresión, pero lo que sí pedimos es que de una vez por todas se tomen decisiones importantes por parte del Gobierno y se proteja y se dé seguridad a la ciudad de Ceuta", ha expuesto la secretaria general de los 'populares' en la región.

Según ha criticado, "van más de 50 días" en los que el Gobierno nacional "ha abandonado a los ceutíes" y eso "está provocando situaciones que, desgraciadamente, tenemos que lamentar".

Asimismo, ha asegurado que en su formación no entienden que el presidente autonómico y secretario general de los socialistas en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "no utilice el voto de los ocho diputados --socialistas elegidos por las circunscripciones de la región en el Congreso-- para poder exigirle a Sánchez que tome decisiones".