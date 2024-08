PP C-LM confirma el registro de su petición de pleno monográfico contra cupo catalán y espera que PSOE acepte debate

TOLEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, en el comienzo del curso político, ha confirmado el registro de su petición para celebrar un Pleno monográfico "en contra del cupo catalán".

La portavoz del Partido Popular ha remarcado que está pendiente un debate importante para los intereses de Castilla-La Mancha, que es el de financiación autonómica, "también muy importante para mantener la igualdad de todos los españoles", ha informado el PP en nota de prensa.

"Esa igualdad que está rompiendo cada día más Sánchez con la complicidad de Emiliano García-Page que está de brazos cruzados sin hacer nada mientras el cupo catalán va a hacer que nuestra tierra reciba menos dinero".

Y ese dinero, ha continuado, "no podremos destinarlo a mejorar nuestro sistema sanitario, a mejorar nuestras infraestructuras y a tantas otras cosas tan necesarias en la región, porque Sánchez y Page se lo van a dar a Cataluña como pago por el sillón de La Moncloa".

Hernández ha argumentado que Emiliano García-Page "tiene fácil" solucionar la situación y para ello le ha recordado que cuando haya que votar, voten en contra en el Congreso de los Diputados y en el Senado al cupo catalán".

"Que Sergio Gutiérrez vote no, pero que no voten solo allí, que voten no también aquí, en las Cortes regionales, y así demuestren que lo que dicen es lo que hacen. Y por supuesto que no veten la celebración de un Pleno monográfico en contra del cupo catalán", el cual ha pedido el presidente Paco Núñez en varias ocasiones y registró su petición este miércoles el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En definitiva, Alejandra Hernández ha destacado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha y el presidente Paco Núñez, "están en contra del cupo catalán y van a defender los intereses de la región y de sus ciudadanos donde sea necesario", al tiempo que ha preguntado si los socialistas de Castilla-La Mancha pueden decir y hacer lo mismo.

"Hasta el momento no pueden decir lo mismo porque hasta el momento no han dicho no al cupo catalán acompañado de hechos", ha concluido.