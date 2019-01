PP C-LM propone que Junta pague ayudas a niños con cáncer hasta que lo haga el Estado

Actualizado 12/01/2019 15:51:41 CET

TOLEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha garantizado que esta formación política pondrá en marcha, si gobierna en la región a partir de las próximas elecciones autonómicas, su propuesta en apoyo a las familias de niños con cáncer, entre las que destaca que "desde el primer día que un médico diagnostica a un niño, sus padres empiecen a recibir las ayudas a modo de compensación desde la Junta hasta que las reciba desde la Administración estatal".

Núñez ha hecho estas declaraciones en el 'San Antón Solidario' de Gálvez (Toledo), que se celebra este sábado a favor del programa 'Tu pelo contra el cáncer', donde ha estado acompañado, entre otros, por la secretaria general regional, Carolina Agudo; el presidente provincial, José Julián Gregorio; y el vicesecretario regional de Política Local del PP y alcalde de Gálvez, Manuel Fernández.

El líder de los 'populares' en la región ha recordado que las propuestas del PP en materia de ayuda a las familias con niños enfermos de cáncer ya han sido presentadas en las Cortes de Castilla-La Mancha y han sido votadas en contra por PSOE y Podemos. "Pero las vamos a incluir en el programa y puedo asegurarles a los castellano-manchegos que en mayo, cuando gobierne el PP, esas dos propuestas se van a llevar a cabo, porque creemos que ayudar a estas familias es fundamental", ha añadido.

Núñez ha explicado que el PP de Castilla-La Mancha ha estado trabajando en esta materia a través de reuniones con asociaciones implicadas como Afanion y de ese trabajo han salido dos propuestas fundamentales para cuando un niño sea diagnosticado como paciente oncológico, la primera de ellas precisamente "que se le reconozca esa enfermedad desde el minuto uno y se le ayude económicamente hasta que tenga el reconocimiento legal, que tarda varios meses por parte de la Administración nacional".

En segundo lugar, el PP ha propuesto también "una ayuda para que todos esos materiales sanitarios que no están en las recetas del Sescam pero que son necesarios, como pueden ser apósitos o cremas que no forman parte de la carta que ofrece la Seguridad Social, también reciban una ayuda económica por parte de la Junta de Comunidades, para que los padres que tienen esta desgracia no tengan que tener además una merma económica".