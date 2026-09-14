El PP pide la comparecencia de Page en las Cortes para explicar si el Gobierno "ha hecho trampas" con el Informe PISA

Archivo - La secretaria general del PP de C-LM, Carolina Agudo, en una imagen de archivo. - PP C-LM - Archivo

TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha registrado este lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha una petición de comparecencia urgente del presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, para que explique si su Administración "ha hecho trampas" con el Informe PISA.

La secretaria general del PP en la región, Carolina Agudo, y la diputada autonómica María Gil han aludido así a "informaciones de medios" y "testimonios de docentes y sindicatos" apuntando a que el Ejecutivo castellanomanchego "preparó a determinados alumnos para hacer los exámenes del Informe PISA".

Agudo se ha preguntado si es posible que el Gobierno de Castilla-La Mancha "haya pilotado a determinados alumnos para obtener unos mejores resultados" en esta evaluación, algo que, a su juicio, "el Gobierno tiene que explicar".

En palabras de la secretaria general de los 'populares' en la región, si esto se confirma es "un hecho muy grave" y ha recordado que el Informe PISA "está para medir el conocimiento de los alumnos, no como medida de autobombo".

"Pastorear el Informe PISA es inadmisible y atacar a quienes denuncian que se han dado instrucciones para preparar a alumnos es aún más inadmisible", ha proseguido, insistiendo por ello en la necesidad de que García-Page acuda "de manera urgente" al Parlamento autonómico a explicar estas informaciones.

Carolina Agudo ha hecho énfasis en que la semana pasada "todo el Gobierno estuvo sacando pecho de los resultados del Informe PISA, toda la semana vendiendo cómo era la región que mejores resultados había obtenido".

Ahora, ha añadido, "hay sospechas" sobre estos resultados "y por eso tiene que venir García-Page a explicarlo".

UN SISTEMA "EN PLENA DEBACLE"

De su lado, María Gil ha puesto el foco en que, "tras diez años de gobierno socialista", el sistema educativo se encuentra "en plena debacle", algo que, ha manifestado, se ve tanto en estas sospechas sobre el Informe PISA como en el inicio del curso escolar, un comienzo que se ha producido "arrastrando los problemas de años anteriores".

Gil ha señalado que, cuando se publicó el Informe PISA correspondiente al año 2022, desde el Gobierno autonómico fue "ninguneado" por ser desfavorable "diciendo que la muestra no era representativa".

Por ello, se ha preguntado "si no era tan importante" por qué desde el Gobierno se podrían haber producido "pilotajes previos y presiones a los equipos directivos" para que la prueba "saliera bastante mejor".

"Lo tenemos claro, exigimos transparencia porque Castilla-La Mancha necesita saber toda la verdad sobre lo que ha pasado con esas pruebas PISA".