PP presenta una enmienda al Estatuto para que la horquilla de diputados en las Cortes de C-LM se mantenga entre 25 y 35

CIUDAD REAL 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha presentado una enmienda al nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en la que solicita que la horquilla de diputados en las Cortes regionales se mantenga entre los 25 y 35, en lugar de los 59 que propone el PSOE.

Así lo ha dado a conocer el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante la celebración del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular, celebrado este jueves en Ciudad Real.

Según Núñez, existe un "principio de acuerdo" entre el PSOE y el PP de "no modificar la ley electoral" si no es por decisión de los "dos grandes partidos", ha indicado el presidente del PP, destacando que ahora "no es momento de tocarla".

Por ello, ha avanzado que el Partido Popular ha presentado una enmienda para que esa horquilla se mantenga "conforme está" y que no haya un número "exagerado" de diputados hasta los 59 que propone el Partido Socialista y con la que el PP no está de acuerdo.

Finalmente, Núñez ha expresado su deseo de que esta enmienda sea aceptada por el PSOE y "no tenga problema" en dar su visto bueno.

Por otro lado, ha dado a conocer que el Partido Popular ha presentado un total de 41 enmiendas que van destinadas a "presentar un estatuto mucho mejor", señalando que "la gran mayoría" de esas enmiendas "coinciden" con las presentadas por el resto de grupos políticos que componen las Cortes de Castilla-La Mancha.