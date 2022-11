PP se queda solo con su enmienda a la totalidad a los presupuestos, ya que será rechazada por el PSOE y Cs

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular se ha quedado solo con su enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023, ya que será rechazada por el PSOE y por Ciudadanos durante la sesión plenaria que se celebra este jueves en las Cortes autonómicas.

El PP ha pedido a la Cámara aprobar su enmienda con el fin de que las cuentas sean devueltas al Gobierno castellamanchego y vuelva a rehacerlas ya que, según dice, "no son los presupuestos generales de la región, sino las hipotecas generales de la región".

Mientras tanto, Ciudadanos ha desvelado que votará en contra de la enmienda del PP porque, a su juicio, "no sirve para nada" y cree que la mejor fórmula para la situación económica actual es presentar enmiendas parciales y negociarlas con el Gobierno regional.

Los socialistas por su parte critican al PP por decir que "todo está mal" y, sin embargo, no ofrecer ninguna alternativa en su enmienda a la totalidad a los presupuestos.

RUIZ MOLINA: "El PP Y LOS MALOS ESTUDIANTES"

De su lado, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que la enmienda a la totalidad del PP merece ser "rechazada de plano" y ha acusado a los 'populares' de copiar párrafos "enteros" de la enmienda que presentó el PP a los Presupuestos Generales del Estado, algo que, a juicio del consejero, hacen "los malos estudiantes" y que le llevará, según ha augurado, a hacer enmiendas a la totalidad "toda la vida".

Según ha argumento Ruiz Molina, la enmienda del PP merece también ser rechazada porque de lo que trata no es de confrontar cuál es la política económica que el PP llevaría al frente al Gobierno de Castilla-La Mancha, sino la de "pintar un panorama caótico y falso" de la sociedad castellanomanchega. "Tratan de erosionar al Gobierno, pero lo que hacen es atacar a la propia Comunidad Autónoma", ha apostillado el consejero, quien afirma que con el PP la autoestima de la región "estaría por los suelos". "Menos mal que no gobiernan".

Asimismo, el responsable de las finanzas castellanomanchegas ha afeado a los dirigentes del PP por intentar "pintar" un panorama "apocalíptico" de Castilla-La Mancha "rebuscando, retorciendo y descontextualizando" índices que "les pudieran justificar esta visión tan negativa" pero, según ha añadido, no han tenido en cuenta el panorama que había en 2015 y "cómo estamos ahora" porque, según Ruiz Molina, aunque "le fastidie" al PP, Castilla-La Mancha "está mucho mejor" en desarrollo económico, en crecimiento del empleo y en protección social que cuando gobernó María Dolores de Cospedal.

"Ustedes quieren presentarnos una región más pobre y en declive porque tienen mala conciencia de lo que hicieron con esta tierra en sus cuatro años de gobierno, que es la etapa más negra de la historia de la Comunidad Autónoma", ha finalizado Ruiz Molina.

PP Y "LAS HIPOTECAS GENERALES" DE C-LM

El diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha echado en cara al consejero de Hacienda que haya usado las mismas palabras y la misma receta con la que cocina siempre sus intervenciones, "una mezcla a partes iguales de autobombo y soberbia y una cucharada sopera de Cospedal; con eso le sale siempre una receta magnífica al consejero", ha ironizado.

Rodríguez, que ha confiado en que este sea el último presupuesto de Emiliano García-Page, ha manifestado que con este proyecto de ley no se podrán conseguir los objetivos "tan altos y loables" que pretende el Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, ha dicho que el PP no se conforma con los varios indicadores socioeconómicos que ha citado en los que Castilla-La Mancha "no sale bien parada".

Por lo que ha indicado que los presupuestos regionales deben, en su opinión, garantizar el bienestar de los ciudadanos "y no el bienestar del Gobierno" como, según sostiene, ocurre. Rodríguez cree que el consejero de Hacienda tiene una percepción "bastante deformada" de lo que es la realidad y por la situación por la que están pasando muchos miles de empresas y familias de la región.

Finalmente, ha advertido de que los presupuestos de la Junta parten de previsiones "erróneas", al tiempo que ha insistido en que los presupuestos para 2023 "ni son sociales ni son eficientes ni son reales; son socialistas", por lo que, según ha denunciado, "solo garantizan que las cosas van a ir a peor". "No son los presupuestos generales de la región, sino las hipotecas generales de la región", por lo que ha pedido aprobar esta enmienda a la totalidad para que se devuelvan las cuentas al Gobierno y se rehagan.

CIUDADANOS Y LAS ENMIENDAS PARCIALES

Por la bancada de Ciudadanos ha tomado la palabra su representante Javier Sevilla, quien ha desvelado que la formación naranja va a votar en contra de la enmienda a la totalidad porque, a su entender, "no sirve para nada" demorar unos presupuestos que van a ser "muy necesarios" y ha lamentado que el PP, en su texto, no haya presentado una alternativa.

Sevilla, que no ha dicho que le gusten las cuentas para 2023 porque su formación hubiera elaborado otros distintos, sí que ha mostrado la disposición del Grupo Parlamentario Ciudadanos a negociar y a mejorar los presupuestos con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Además, ha comentado que Ciudadanos dedicaría los gastos a relanzar la economía productiva y el empleo. "Esa es la vía para que esta Comunidad Autónoma funcione y avance con respecto a las demás", ha apuntado Sevilla, quien ha argumentado que esto se lograría reduciendo el coste de los estamentos de poder y una reorganización de la administración.

Finalmente, Sevilla ha señalado que Ciudadanos aboga por presentar enmiendas parciales debido al momento de crisis económica actual y negociarlas a posteriori con el resto de grupos ya que de esta situación, ha advertido, "no tienen culpa los ciudadanos".

PSOE y EL TODO VA MAL DEL PP

Finalmente, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha respondido al PP que estos presupuestos no son los últimos de García-Page "mal que le pese" ya que eso lo determinarán los ciudadanos. También ha criticado a los dirigentes 'populares' por decir que "todo está mal" y, sin embargo, no ofrecer ninguna alternativa en su enmienda a la totalidad a los presupuestos.

"No han dicho a los ciudadanos qué harían con los presupuestos", por lo que, según el socialista, solo por eso la enmienda del PP queda "invalidada". Además, ha acusado al PP de buscar las cifras para poner a Castilla-La Mancha "como lo peor", algo que para Fernando Mora "no es creíble". "¿Usted cree que la gente se cree eso?", ha preguntado a la bancada del Partido Popular.

En la misma línea, ha recordado que las enmiendas a la totalidad del PP siempre se basan en "el catastrofismo", por lo que ha augurado que, basándose en ese texto, ningún empresario vendría a invertir a Castilla-La Mancha. "La oposición tiene que hacer oposición, pero su papel no es hablar mal de la región ni decir que las cosas van peor que peor", porque es "algo que no es cierto", ha abundado.