PP tacha de "teatrillo" el ofrecimiento de PSOE y dice que la "primera rúbrica" es la del pacto regional

TOLEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha y parlamentaria del PP, Tania Andicoberry, ha contestado al secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, respecto al ofrecimiento por carta de aliarse en materia de agua, que este gesto es "teatrillo", remarcando que la primera rúbrica es la que está reflejada en el pacto regional por el agua.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Andicoberry ha confirmado que esta carta ha llegado al PP, al tiempo que ha señalado que Gutiérrez "emula y simula a Pedro Sánchez en la manera de hacer política" enviando esta epístola.

"No hace falta rubricar más cartas, más papeles. La rúbrica primera empieza en el pacto regional del agua", ha afirmado la diputada del PP, que ha mostrado el documento oficial del pacto regional del agua en el que se recogen las firmas de los diferentes partidos.

"Aquí está la rúbrica, del señor Page, de Núñez (PP) y de Fernando Mora (PSOE). No sé si a Gutiérrez no le gusta la firma de Mora y le gusta la suya, no pasa nada. Hay hueco si quiere su cuadrito de gloria", ha aseverado.

En la misma línea, ha reiterado que con esta nueva carta, los socialistas quieren "tapar" sus "vergüenzas", porque han dejado el pacto regional del agua "en un cajón", "tomando por tontos a las personas y más de 50 entidades" que lo suscribieron.