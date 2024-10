El presidente de Cortes C-LM apela a un acuerdo regional para alcanzar con éxito el consenso en financiación autonómica

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha defendido este sábado en Valencia "la conveniencia de alcanzar un acuerdo entre los grupos parlamentarios de la región" para alcanzar con éxito un acuerdo sobre financiación autonómica que dé respuesta al coste más elevado que tiene la atención sanitaria en esta comunidad autónoma que en otros territorios.

El presidente de la asamblea castellanomanchega ha participado este sábado en la mesa redonda 'La sanidad vista desde las presidencias de los parlamentos autonómicos', con sus homólogos de las cámaras de Andalucía y Galicia, Jesús Aguirre y Miguel Ángel Santalices Vieira, dentro del XV Encuentro Global Parlamentari@s de Sanidad organizado por el periódico Redacción Médica en Valencia.

En este debate, ha defendido un trabajo conjunto "para conseguir un gran acuerdo regional, que se eleve luego a reivindicación nacional, para conseguir una financiación que permita atender los servicios sanitarios en una región que es muy extensa y que está muy dispersa".

El presidente de las Cortes regionales ha ilustrado esta particularidad con la comparativa entre la provincia de Guadalajara y la vecina Alcalá de Henares, ha informado el Parlamento regional en nota de prensa.

"Con una población similar, allí pueden atender a toda su población con un gran hospital y algunos centros de salud, mientras que en el territorio guadalajareño hace falta una red mucho amplia, con más de cincuenta centros de salud y consultorios en los pueblos", ha explicado: "esto supone un consumo económico enorme, por lo que necesitamos una mayor financiación para prestar los mismos servicios".

Bellido ha repasado en esta mesa redonda algunos de los asuntos de Sanidad que más se han tratado en los plenos durante la pasada legislatura, marcada por la Covid, y en el primer tramo de ésta, y ha profundizado en el deterioro del clima político en las asambleas de todo el país: "Hay un debate muy agrio y extremo que no facilita acordar buenas respuestas sanitarias, cuando precisamente se trata de un ámbito que demanda bajar el tono para buscar soluciones".

"Lo que no goza de buena salud es la conversación pública española", ha valorado el presidente de la Cámara regional, quien por ello mismo ve más factibles los acuerdos entre las presidencias de los gobiernos autonómicos o entre los titulares de las propias consejerías, aunque sean de diferente signo político, que en el seno de los respectivos parlamentos autonómicos: "Entre quienes gobiernan y asumen las complejidades de gobernar existe una solidaridad, mientras que dentro de los parlamentos el debate se ha envenenado demasiado y los partidos no solo no castigan la crispación, sino que a veces incluso la premian".

Por último, Bellido también ha defendido la prestación de servicios sanitarios desde las comunidades autónomas, frente a quienes reivindican la devolución de estas competencias al Estado, a la vez que ha valorado la coordinación entre territorios limítrofes y mecanismos de cogobernanza como los que se impulsaron en respuesta a la pandemia de Covid-19.

"Tenemos un modelo de éxito, pero es mejorable", ha asegurado.

En el encuentro de Redacción Médica también ha participado el portavoz socialista de la Comisión de Sanidad, el diputado conquense Ángel Tomás Godoy, como ponente en la mesa 'Nueva ley de listas de espera' para debatir con tres diputadas de Andalucía, Murcia y País Vasco.