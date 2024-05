El proyecto de la Ciudad del Cine en Guadalajara sigue en el aire y Junta da nuevo ultimátum al Gobierno de Guarinos

GUADALAJARA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la Ciudad del Cine en el Fuerte de San Francisco sigue en el aire y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara continúan sin acercar posturas. Este jueves, el delegado del Gobierno regional en Guadalajara, José Luis Escudero, ha dado un ultimátum a la alcaldesa, Ana Guarinos, para que se postule al respecto, antes del 31 de mayo.

"Esperamos tener una respuesta a 31 de mayo porque, si no, hay quien tendrá la tentación de seguir dilatando los tiempos para decir que esto no era una cuestión de querer y no querer sino que ahora ya no da tiempo a ejecutarlo", ha señalado el delegado de la Junta a preguntas de los periodistas durante la presentación de la campaña 'Aquí la comida no se tira'.

El delegado cree que el Ayuntamiento ha tenido plazo más que razonable para pronunciarse y que están siendo "más que condescendientes", tras apuntar que ellos ya han puesto sobre la mesa los informes jurídicos y urbanísticos que van a registrar en los próximos días y que, en su opinión, se ha avanzado porque en sus informes se demuestra que el proyecto de la Ciudad del Cine "tiene encaje" tanto jurídico como técnico acorde a la propia sentencia y a las normas urbanísticas del Consistorio.

"No hagamos perder más tiempo. Lo único que tiene que hacer la alcaldesa es decir si quiere o no la Ciudad del Cine y dejar de marear la perdiz" porque "está en su tejado" demostrar la voluntad política para sellar el acuerdo, ha subrayado.

Escudero se muestra pesimista pero aún espera que haya predisposición por parte del equipo de Gobierno, aunque ha reconocido que trabajan en otras opciones para no perder esos 8 millones de euros provenientes de los fondos europeos.

"Ojalá se pueda aprovechar en la provincia de Guadalajara pues la infraestructura no es de la Junta y estamos en manos del equipo de Gobierno", ha dicho, tras admitir que hay otras alternativas factibles aunque no ha matizado nada al respecto.

Y si bien durante los meses de abril y mayo se han producido distintas reuniones y también el día 6 de mayo, ha lamentado que el pasado día 13, a petición del equipo técnico del Ayuntamiento, ellos facilitaron una serie de cuestiones sobre aspectos jurídicos y urbanísticos pero "su sorpresa --dice Escudero-" fue que tres días después --el 16 de mayo-, lejos de recibir una cita para otra reunión entre los técnicos, recibieron dos informes del Consistorio".

NO HAY ESPÍRITU DE TRABAJAR JUNTOS

Por este motivo, en los próximos días trasladarán al Ayuntamiento un "informe definitivo" en términos jurídicos y urbanísticos al entender que "no se mantiene por parte del Consistorio ese espíritu de trabajar juntos los dos equipos para procurar un encaje", y ha asegurado que ellos si pueden "demostrar con luz y taquígrafos" que "hay encaje" y que la iniciativa es compatible con las normas urbanísticas.

Escudero admite que "puesto que el Ayuntamiento va de informe jurídico en informe jurídico, ya no deja otra alternativa que responder también con un informe jurídico y otro urbanístico donde queda meridianamente claro que hay encaje urbanístico y jurídico".

A juicio de Escudero, desde el Ayuntamiento "se utiliza la normativa con cierta discrecionalidad y se nos dice ahora que este proyecto es de uso industrial cuando allí no se producen materias primas", de ahí que haya incidido en que van a demostrar que existe un encaje también en la normativa urbanística.

Respecto a la exigencia del equipo de Gobierno para que dicho proyecto albergue también una biblioteca y otros equipamientos para usos culturales, Escudero ha planteado la cesión de la nave contigua al espacio TYCE al Ayuntamiento y de otro edificio "entero" fuera del Fuerte, pero ha señalado que la nave de forja propuesta por el equipo de Gobierno no puede ser, "no por capricho", sino porque se requiere para la Ciudad del Cine por sus características "de época para atraer rodajes".

De momento, no hay ninguna respuesta al respecto y tiene claro que se está "tergiversando la realidad" y ha abundado en que la Junta no ha dicho en ningún momento que iba a realizar una biblioteca o unas escuelas municipales en el Fuerte sino que se iba a restaurar una infraestructura para que luego el Ayuntamiento construyera lo que quisiera.

Por último, el delegado ha declarado que llevan nueve meses negociando y que ha sido tiempo suficiente para ello.

"Deberíamos ser ecuánimes en los esfuerzos", ha concluido, considerando que el Gobierno municipal no está poniendo nada de su parte para ello.