PSOE cambiará la ley para que partidos no tengan ayudas si no las piden e ironiza que Vox podrá dejar de cobrar paguitas

TOLEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha dirigido una carta al presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes autonómicas, David Moreno, para anunciarle que desde su partido van a impulsar "con carácter inmediato" las reformas necesarias para que los partidos no cobren los salarios y ayudas que reciben "si no es solicitado expresamente por los grupos parlamentarios".

El secretario de Organización del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, asevera en la misiva que de esta manera el cobro de esas ayudas, que según él, desde Vox califican de "paguitas", no parecerá "una obligación impuesta".

Los socialistas castellanomanchegos quieren responder así al incremento de las "consignas populistas" de Vox contra las formaciones políticas, a pesar de que los diputados de este partido "también pertenecen" a las mismas, recuerda Gutiérrez.

"No deja de ser llamativo que los dirigentes de Vox estén en contra de las comunidades autónomas pero estén en todos los parlamentos regionales, que los dirigentes de Vox digan que los salarios de los diputados autonómicos son paguitas pero que ninguno de ellos haya renunciado a los mismos", asevera Gutiérrez.

En este sentido, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha también recuerda que a pesar de que Moreno se muestre "en contra de las ayudas a los partidos políticos" Vox "cobra, sin rechistar, mensualmente todas las subvenciones de la ley".

"Incluso las que no permite la ley, como acabamos de saber gracias al Tribunal de Cuentas", ha ironizado, en referencia al acuerdo del pleno del Tribunal de Cuentas de imponer dos sanciones a Vox por haber recibido o aceptado donaciones finalistas.

Es por ello que los socialistas creen, en palabras de Gutiérrez, que las leyes "deberían dejar más claro aún" que Vox y sus políticos "pueden renunciar a todos esos privilegios que denuncias y que tanto los salarios, como el personal, como las ayudas al funcionamiento de los partidos políticos es de obligacio ofrecimiento por parte de las instituciones pero una opción renunciable para las formaciones políticas".

"Así le anuncio que, desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, vamos a impulsar con carácter inmediato las reformas preceptivas para que esos privilegios que ustedes rechazan tanto pero que cobran mes a mes, no parezcan una obligación impuesta y que, si no es solicitado expresamente por los Grupos Parlamentarios, no se vean obligados a cobrarlos aún, parece, estando en contra", concluye la carta.