PSOE critica la alteración del calendario de sesiones del Ayuntamiento de Toledo y apunta al concejal y diputado Velasco

TOLEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha criticado este jueves la "falta de transparencia del alcalde y de su equipo de Gobierno, que modifican el calendario de sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Toledo a su antojo".

Una situación de la que responsabilizan "a los intereses políticos y personales del diputado nacional y concejal José Manuel Velasco", afirmando además que su "presencia en la gestión de la ciudad es cada vez más inexistente".

"Es inadmisible que todo el funcionamiento del Ayuntamiento de Toledo esté sometido al capricho de un concejal ausente, que es también diputado nacional, y que prima las sesiones del Congreso a las de los plenos de nuestra ciudad. No entendemos cómo le puede importar más los asuntos de Cataluña que lo que está pasando en las calles y plazas de Toledo", ha afirmado el concejal socialista Pedro López, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Desde el Grupo Municipal Socialista aseguran que el trasladado de las sesiones plenarias del Ayuntamiento al último viernes de cada mes se ha realizado para facilitar a José Manuel Velasco la compatibilidad de cargos.

"Un concejal de Vivienda y tursmo, que tiene abandonadas sus competencias", ha afirmado Pedro López. "En vivienda no da soluciones ni a la construcción de nuevas viviendas ni a los problemas de los pisos turísticos; y en turismo, se ha dedicado a desaparecer de los eventos de su competencia, entre ellos el acto del reconocimiento a la Hostelería toledana y Farcama, entre otros, por estar más pendiente de la metedura de pata del PP, que el mismo propició, en el Congreso de los Diputados, que en promocionar la ciudad y ayudar a los artesanos", ha añadido en esta línea el edil socialista.

Según el PSOE, el sector turístico y artesanal ya ha expresado su malestar por la falta de compromiso de Velasco, "quien, sin embargo, sigue ausente de sus competencias".

"El alcalde Velázquez ha permitido que el órgano más importante de la ciudad se transforme en un escenario de manipulación política, donde se priorizan los intereses personales de Velasco sin tener en cuenta ni respetar lo que se pacta ", ha denunciado el concejal socialista.

TRAMITACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES

Por otra parte, el concejal socialista ha criticado la "desorganización" en la tramitación de las ordenanzas fiscales.

En este sentido, ha expuesto que según el calendario oficial, el proyecto debía haberse aprobado el 17 de septiembre en la Junta de Gobierno Local, sufriendo un retraso hasta el 3 de octubre.

"Lo que debería ser una planificación seria y rigurosa para asegurar la fiscalización y el control de las políticas municipales, se ha transformado en un caos, con fechas que se incumplen sin ninguna explicación y con un calendario que cambia según le convenga a un concejal del Partido Popular", ha señalado el concejal socialista.

El PSOE ha recordado que el Pleno municipal es el máximo órgano de representación política de los ciudadanos y que en él se toman decisiones estratégicas para el futuro de Toledo, y denuncia que este modo de proceder del alcalde atenta directamente contra la transparencia y la participación política en el Ayuntamiento de Toledo.

"Las decisiones se toman sin tener en cuenta lo hablado en las Juntas de Portavoces, y ninguneando al grupo municipal con más representación en el Ayuntamiento de Toledo y en el propio Pleno. No se tiene en cuenta que la mayoría de los concejales de la oposición no están liberados y tienen otro trabajo, y muchos, como es mi caso, somos sanitarios, y trabajamos en turnos, y no podemos estar haciendo un cuadrante en función a un calendario establecido, para que luego se cambie por los caprichos de un concejal diputado. ¿Es más importante su trabajo como diputado que el mío como sanitario?" ha cuestionado Pedro López.

"La ciudad está siendo víctima de la dejadez y la desidia de un gobierno que no trabaja, que no se compromete y que está más preocupado de lo que dicta Feijoo y Ayuso en Génova que lo que demandan los ciudadanos de Toledo", ha criticado el concejal socialista.

"Exigimos que se respete el calendario aprobado, que se trabaje con seriedad y que se ponga fin a esta vergonzosa dinámica de imposiciones y cambios arbitrarios. Toledo merece un gobierno que la respete, que respete sus instituciones y que respete a su gente. Merece un alcalde que no sea un valido de su coordinador de partido ni rehén de Vox", ha concluido López.