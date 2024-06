PSOE dice que ciudadanos saben que Page es quien mejor representa a C-LM ante la "coalición de extrema vergüenza" PP-Vox

TOLEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de los socialistas castellanomanchegos y eurodiputada, Cristina Maestre, ha afirmado este sábado que la ciudadanía de Castilla-La Mancha "sabe que el presidente Emiliano García-Page es quien mejor representa a la región", por eso hace un año volvió a obtener el respaldo mayoritario de la sociedad, frente a la "coalición de extrema vergüenza de PP y Vox".

Así lo ha manifestado Maestre con motivo de la celebración en Toledo del Comité Regional del partido en el que se ha realizado, entre otros asuntos, un balance de gestión, coincidiendo con el aniversario de la consecución del Gobierno por parte del PSOE con el liderazgo de Emiliano García-Page.

"Hace justo un año, una vez más, pusimos a Castilla La Mancha y también a nivel orgánico al PSOE de Castilla-La Mancha en el mapa nacional de éxitos electorales y apoyo rotundo de los ciudadanos", ha añadido, con una "mayoría sólida que permite a nuestro presidente tomar decisiones en virtud del compromiso que expresamos con los ciudadanos".

Además, lo "seguimos haciendo de la mano de la concertación social, el diálogo, la cercanía y la transparencia", ha subrayado y ha manifestado que un año después y a pesar del contexto nacional y mundial, "en Castilla-La Mancha se respira un clima de concordia, de estabilidad y de certidumbre".

"Y este clima de diálogo, de concordia, de calidad democrática, porque esto también es democracia, lo perciben los ciudadanos", ha continuado, "y, por eso, sabemos que no solo el presidente de Castilla-La Mancha es el más conocido, el único presidente y dirigente que aprueba y, además con nota, la valoración de los ciudadanos, sino que, además, la mayoría de los castellanomanchegos, si les volvemos a preguntar, y lo hacen las encuestas de diferentes organismos, todas coinciden en que si hoy fuéramos a elecciones, volvería a sacar una rotunda mayoría absoluta, todavía más incrementada con respecto a hace un año".

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, para Maestre, "vamos en la buena dirección" porque "seguimos cumpliendo, porque nos seguimos centrando en lo que interesa a la región, somos un partido regionalista que pone por encima los intereses de la gente de nuestra tierra".

Ha remarcado que un año después de este gobierno, en Castilla-La Mancha "seguimos liderando el progreso, tenemos excelentes datos de paro, ya tenemos 11.000 trabajadores más, lideramos el nivel de confianza empresarial y cada vez hay más empresas que quieren venir a invertir en Castilla-La Mancha porque saben que en nuestra región se prospera".

PAGE NO ABANDONARÁ SU COMPROMISO

Con todo, ha dicho que "nos sentimos muy orgullosos porque sabemos que estamos haciendo lo que debemos y que el presidente no va a abandonar ni un solo instante su compromiso con los ciudadanos para poder seguir avanzando por la Castilla-La Mancha que se merecen".

Y ha situado enfrente a un PP "totalmente desnortado" y "que se ha instalado en el 'y yo má' con respecto al partido Vox, en una competición entre ambos para ver quién insulta más", apuntando, asimismo, a una "clarísima extrema vergüenza" instalada en las Cortes regionales "no solo por Vox, sino también porque el PP hace seguidismo de esa degradación democrática que representan las extremas derechas", lo que ha considerado que "es muy preocupante".

En este punto, la portavoz socialista ha aseverado que "tenemos una derecha extrema insolidaria, negacionista e involucionista que no se puede permitir la sociedad castellanomanchega", pues "no solo no apoya esa diversidad, no respeta esa igualdad, esos derechos claros en los que hemos avanzado en las últimas décadas, sino que quiere volver al pasado".

ha señalado como "un botón de muestra" en esta misma semana de celebración y reivindicación del Orgullo "el mero gesto, una vez más porque no es algo nuevo", de la retirada de la simbología de la diversidad en todo el mundo, de la bandera LGTBI en ayuntamientos y diputaciones donde gobiernan el PP y Vox.

NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Maestre ha reafirmado que la voluntad del PSOE es "blindar los derechos sociales que ya hemos alcanzado, el acceso a la sanidad, la educación de calidad, para que, si en un futuro alguien viene con la tentación de tocarlos y quitárselos a los ciudadanos, no pueda hacerlo".

"Lo demás es importante también, pero lo esencial es esto bajo nuestro punto de vista", ha incidido, al tiempo que ha deseado que el PP dé también su "apoyo inequívoco y saquemos adelante un Estatuto lo más pronto posible".