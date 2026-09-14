PSOE C-LM "entiende" las dudas del PP sobre el Informe PISA porque ellos "recortaron y desmantelaron" la educación

Archivo - La portavoz del PSOE en las Cortes de C-LM, Ana Isabel Abengózar, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

TOLEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha asegurado que "entiende" las dudas del PP regional con respecto a los resultados del Informe PISA, ya que ellos, durante su etapa de gobierno en la región, se dedicaron a "recortar y desmantelar la educación pública".

Así ha contestado este lunes a preguntas de los medios la portavoz de los socialistas en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, después de que el PP haya presentado una petición de comparecencia urgente del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, para explicar si el Ejecutivo autonómico "ha hecho trampas" con los resultados de este informe.

"Yo le preguntaría al PP si tanto le cuesta defender a esta tierra o creer a esta tierra. No hay manera de que se alegren de nada de lo positivo de Castilla-La Mancha, solamente les vemos salir todos a una cuando se conoce un dato negativo", ha reprendido la portavoz.

Abengózar ha asegurado que los datos del Informe PISA sobre Castilla-La Mancha no son casuales y ha explicado que el Informe PISA "lo que dice no es otra cosa que el resultado de una gran inversión en lo público".

"Recoge los resultados de invertir en más profesores, mejores infraestructuras y gratuidad de libros", ha ejemplificado, insistiendo en la "inversión constante" del Gobierno en la educación pública.

De esta forma, ha insistido en que entiende que los 'populares' "no lo entiendan" porque "ellos hicieron todo lo contrario: recortar y desmantelar la educación pública".

Así, ha reiterado que los resultados son "el esfuerzo de muchos profesores" pero también el de "un Gobierno que cree en lo público y lo hace con prioridad en la educación pública".

"Ellos no creen ni en los alumnos ni en el profesorado. Se cargaron todo lo público y ahora lo que hacemos es remontar gracias a esa inversión", ha añadido.

De esta forma, ha indicado que "estas son las consecuencias de la inversión en lo público, todo lo contrario a lo que ellos hicieron", apostillando que "no alegrarse de lo que le pasa a Castilla-La Mancha es muy grave".

DEFENDER EL AGUA

Por otro lado, Ana Isabel Abengózar también se ha hecho eco de una entrevista del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la que asegura que su Gobierno va a poner "todas las trabas posibles" para retrasar la aplicación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura "hasta que Feijóo sea presidente y, de inmediato, paralice el recorte".

Para Abengózar "no es de recibo escuchar al presidente de una comunidad autónoma decir que va a hacer todo lo posible, si gobernara Feijóo, para eliminar esas reglas de caudales ecológicos del Tajo".

Así, ha reseñado que desde el PP "van a seguir empeñados en que siga ese expolio de agua" que, ha dicho, establecieron los 'populares' en la región.

"Y que el PP de Castilla-La Mancha no diga nada me parece lamentable. No es normal que López Miras diga eso y que el PP de Castilla-La Mancha no diga nada para defender a Castilla-La Mancha", ha afeado.

Para la socialista "sería responsable acatar las leyes", recriminando al PP que muestra "todo su respeto" a las sentencias y a las leyes "cuando le son favorables" pero no lo haga cuando no lo son y "trata de eliminar todo aquello que es beneficioso para Castilla-La Mancha".

En contraposición, ha asegurado que desde el PSOE de la región van a "seguir trabajando para defender esta tierra tengamos que enfrentarnos con quien tengamos que enfrentarnos, incluyendo gobiernos de nuestro signo político".