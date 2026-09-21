PSOE C-LM lamenta agresión a Julia Ferreras y acusa a quienes están "avivando el fuego" para ganar "un puñado de votos"

La portavoz del PSOE en las Cortes de C-LM, Ana Isabel Abengózar. - PSOE
TOLEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha condenado la agresión sufrida este domingo por la diputada en la Asamblea de Ceuta por el grupo localista Ceuta Ya! Julia Ferreras, en el marco de unas protestas organizadas por vecinos ceutíes contra la llegada de la asociación pamplonea Negu Gorriak/Derecho a Techo, y ha advertido de que la situación en la ciudad autónoma está "avivada por quienes creen que, enfadando más a la ciudadanía, van a encontrar un puñado de votos".
Abengózar, a preguntas de los medios, se ha referido de esta forma a los hechos ocurridos este domingo, cuando la Policía Nacional lanzaba disparos al aire durante una protesta organizada por vecinos de Ceuta contra la llegada de esta asociación pamplonesa, en la que algunos de los participantes lanzaron huevos y zarandearon el vehículo en el que llegaron los miembros de esta organización, vehículo que era conducido por Ferreras.
La portavoz socialista ha reconocido que Ceuta "está viviendo una situación complicada, muy compleja" que, además, está azuzada "por quienes creen que avivando más a la ciudadanía, que ya tiene bastante, van a encontrar ahí un puñado de votos". "Y a veces, cuando uno aviva tanto el fuego, se quema", ha apostillado.
En todo caso, ha insistido en que desde las filas socialistas siempre han "condenado cualquier tipo de agresión, venga de donde venga".
"Pero, insisto, creo que Ceuta está en una situación que lo que pide es que todos, desde un extremo hasta el otro, trabajemos de manera unida por darle salida y darle solución a la crisis, no aprovechar la crisis para enfangar o crispar mas a la población", ha concluido.