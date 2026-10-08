PSOE pedirá retirar del Congreso la reforma de Estatuto C-LM: "El tiempo para el acuerdo caducaba esta legislatura"

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y hasta ahora diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez, ha adelantado este jueves que su formación ha pedido un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha para solicitar la retirada de la reforma del Estatuto de las Cortes regionales, que se tramitaba en el Congreso de los Diputados.

"El tiempo para llegar a un acuerdo caducaba en esta legislatura. El acuerdo era con el PSOE y con el PP. El acuerdo aquí y el acuerdo allí. Lo traicionó el PP, y lo que no nos podemos arriesgar es que, en unas próximas Cortes generales, manoseen con el Estatuto, con el pacto que hemos hecho aquí en Castilla-La Mancha", ha indicado en declaraciones a Radio Castilla-La Mancha recogidas por Europa Press.

"Nos da mucho miedo que los pactos ocultos que tiene Paco Núñez con Tellado para poder volver a ser el candidato, en materia de agua, en derechos sociales, y los pactos ocultos que tienen con Vox, terminen dando la posibilidad de que la siguiente legislatura una mayoría de PP y Vox en el Congreso, una posible mayoría que no deseo y que vamos a intentar que no sea así, termine dándoles la oportunidad de blindar el trasvase del Tajo-Segura en el Estatuto, de recortar las menciones en igualdad, de recortar o de suprimir el Consejo de Diálogo Social".

(Habrá ampliación)