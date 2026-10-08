PSOE C-LM ve "lógico" que Tolón quiera ser candidata, pero recuerda que pasará por un procedimiento interno

Archivo - Milagros Tolón en una foto de grupo durante el 41 Congreso del PSOE celebrado en Sevilla. Foto de archivo. - PSOE - Archivo

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que es "lógico" que la actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, quiera encabezar la lista por la provincia de Toledo al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

De este modo ha reaccionado este jueves Gutiérrez durante una entrevista en CMM Televisión, recogida por Europa Press, después de que este miércoles la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Toledo acordase por unanimidad proponer a la también secretaria general de la Agrupación liderar la lista socialista en Toledo.

"Sí, es lógico que se proponga por su propia agrupación, de la que ya es secretaria general, y es lógico que los ministros, las ministras en este caso de los gobiernos de España, quieran ir de candidato al Congreso de los Diputados y que quieran encabezar su circunscripción. Entra dentro de lo normal que sea su propia apetencia personal, la de como ministra de encabezar su circunscripción", ha admitido Gutiérrez.

No obstante, el número 'dos' de los socialistas castellanomanchegos ha precisado que "tiene que haber un procedimiento, que es interno", en el que tienen que hablar las agrupaciones locales del partido y, entre todos, "hacer una candidatura única".