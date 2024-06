PSOE Toledo afirma que las calles del Casco están "llenas de baches, boquetes y socavones"

Pide que se lleven a cabo los proyectos que se dejaron planificados como los de las calles Armas, Azacanes y Trinitarios



TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Municipal Socialista, Alicia Escalante, ha denunciado este lunes el abandono que sufre el Casco Histórico de Toledo desde la llegada de PP y Vox a la alcaldía. "Un año después, el conjunto histórico declarado Patrimonio de la Humanidad está plagado de baches, boquetes, socavones y una falta de mantenimiento escandalosa".

"Esto es un claro ejemplo de la dejadez y el abandono a la que está sometida la ciudad desde que gobierna el alcalde Carlos Velázquez", ha afirmado la edil socialistas Alicia Escalante en rueda de prensa, quien ha manifestado que, después de un año y tras el paso de la DANA el pasado 3 de septiembre, "no hay calle del Casco Histórico que no presente algún desconchón o bache que arreglar".

Según ha indicado, esta "desidia" por parte del alcalde, Carlos Velázquez, viene motivando, desde hace meses, la llegada de quejas de vecinos y vecinas al Grupo Municipal Socialista, que "se tropiezan por el estado de las calles e incluso, de usuarios de coches, cuyas ruedas se ven afectadas por los baches de viales sin arreglar".

En este sentido, Escalante espera que esta "falta de interés" por facilitar el día a día de los residentes no sea por "sectarismo político" porque el Gobierno socialista dejó la pasada legislatura un millón de euros para arreglar diferentes calles del Casco Histórico que, a día de hoy, no se ha invertido "ni sabemos dónde está".

PROYECTOS QUE ESTABAN PERO QUE NO SE HAN INICIADO

Esta actuación contemplaba el arreglo y la puesta en valor de una zona que "necesita ser reparada" como son las calles Trinitarios, Armas, y Azacanes. "Si ellos se quieren llevar la medalla, que se la lleven, no nos importa, pero que se pongan a trabajar y finalicen esas obras que dejamos preparadas para mejorar la imagen de la ciudad y cumplir con nuestra labor de servicio a los toledanos y toledanas".

En este punto, se ha referido a la calle Descalzos, para pedir al gobierno de PP y Vox que finalicen "de una vez" esta obra y que permitan transitar por allí a los vecinos y vecinas con normalidad. Al igual que les ha solicitado que empiecen a licitar la remodelación integral de la calle Sillería y Alfileritos, "dos proyectos que también se han encontrado y que formaban parte de la hoja de ruta de revitalización del Casco Histórico del Partido Socialista".

FALTA DE LIMPIEZA EN EL CASCO HISTÓRICO

Por otro lado, la concejala socialista ha cuestionado "los experimentos y/o experiencias piloto" que el gobierno de Carlos Velázquez está también desarrollando en el Casco Histórico como es la retirada de las bolsas de basura en la calles del centro de la ciudad ya que "en aquellos puntos donde dicen haber retirado las bolsas, lo que hay es un contenedor de dudosa estética en una ciudad Patrimonio de la Humanidad y en medio de la vía pública, abarrotado de bolsas y con más bolsas de basura en el suelo".

Ante esto, Escalante ha pedido al alcalde que deje de improvisar y de tener ocurrencias y de respuesta a los problemas reales que afectan a la ciudadanía como es el caso de la proliferación de las palomas y el descontrol de las colonias felinas que hacen que "la imagen de numerosas calles del barrio antiguo sean palomares abandonados, tengan excrementos de palomas en el suelo, bolsas de basura rotas por la presencia de gatos y un aspecto generalizado de falta de limpieza y mantenimiento".

Con respecto al control de las colonias felinas, la edil socialista ha exigido al equipo de Gobierno de PP y Vox que dé explicaciones sobre "qué han hecho con los 80.000 euros conseguidos en la anterior legislatura para la implantación de los sistemas de captura, esterilización y retorno de las colonias felinas".

Para Alicia Escalante esto es un claro ejemplo de la "falta de transparencia y oscurantismo" con el que gestiona Carlos Velázquez y que "dificulta nuestra labor como oposición".

Por último, ha denunciado que, de igual forma que no les interesa el estado de las calles, no les interesa el pequeño comercio y los negocios que dan servicio al Casco Histórico, "porque si de verdad les importa, planificarían las obras y no tendrían condenados a pequeños comercios durante tantos meses como los de la calle Descalzos y recientemente, a los del Mercado de Abastos, que han cerrado dejando sin servicio a los residentes y enviado a los trabajadores a un ERTE".