PSOE Toledo muestra su indignación por la nueva "tala oculta" ejecutada por el alcalde en la Escuela de Gimnasia

TOLEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Toledo se hace pública la denuncia enérgica por la ,"tala masiva" de árboles que ha llevado a cabo el alcalde Carlos Velázquez, en el recinto deportivo de la Escuela de Gimnasia.

Segun informa en nota de prensa, esta acción se ha realizado sin previo aviso, sin convocar las comisiones pertinentes y "ocultando información" a los vecinos y vecinas de la ciudad.

La edil socialista Marta Medina, ha expresado su indignación: "Nuevamente nos sorprenden desde el equipo de Gobierno con una ausencia absoluta de información en las acciones medioambientales y de parques de nuestra ciudad, de convocatorias de comisiones y de ocultación en detrimento de los vecinos y las vecinas y de Toledo".

Para los socialistas, esta "falta transparencia y comunicación" es "inaceptable" y muestra un "desprecio evidente" por la participación ciudadana y la preservación del entorno natural de la ciudad.

Desde el PSOE Toledo se cuestiona la razón detrás de esta "tala masiva" en la obra del pabellón de la Escuela de Gimnasia, ya que el anteproyecto socialista no contemplaba ninguna tala. "¿Esa es la mejora que han incluido ustedes? Seguimos sin respuesta y ojipláticos", añade Medina.

Según el PSOE, los vecinos y vecinas de Toledo se han dirigido al Grupo Municipal para que no se permita este "atropello medioambiental". Además, añade, la asociación de vecinos ha solicitado que el PSOE transmita esta denuncia pública, subrayando la gravedad de la situación y el impacto negativo en el barrio de la Avenida de Europa y San Antón.

Para los socialistas, lo que debería ser un proyecto para embellecer y mejorar Toledo se está convirtiendo en una "situación esperpéntica". "No hay planificación, no hay trabajo ni compromiso para mejorar nuestra ciudad con árboles y plantas. No existe tal plan de arbolado a cuatro años, es otra mentira más del alcalde".

Así, afirma que la administración de Carlos Velázquez ha demostrado una "falta total de interés" por el bienestar ambiental y la calidad de vida de los toledanos y las toledanas.

El Grupo Municipal Socialista exige al alcalde y a su equipo de Gobierno la máxima transparencia, responsabilidad y compromiso con el medio ambiente y con el cuidado de los parques de la ciudad, porque "no podemos permitir que acciones como esta tala masiva que indigna a Toledo sigan ocurriendo en Toledo sin rendición de cuentas y sin considerar el verdadero impacto en la ciudad", concluye la concejala socialista Marta Medina.