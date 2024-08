Puertollano homenajea a las víctimas del accidente de la petroquímica en 2003 conmocionada por la siniestralidad laboral

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Puertollano (Ciudad Real) ha rendido homenaje este miércoles a las nueve víctimas mortales del trágico accidente en el complejo petroquímico de Puertollano del que se cumplen ahora 21 años, en un contexto de profunda preocupación por los reiterados accidentes laborales que se han cobrado la vida de siete personas en diversos puntos de la región a lo largo de 2024.

El sencillo acto ha consistido, como es tradicional, en la colocación de ramos de flores en el monolito conmemorativo frente a la Casa de Baños de Puertollano por parte de representantes sindicales, equipo de Gobierno municipal, concejales del Ayuntamiento de Puertollano y familiares de las víctimas.

En declaraciones a los medios, el secretario general de Comisiones Obreras en Ciudad Real, José Manuel Muñoz, ha recordado el trágico suceso en la petroquímica que conmovió en 2003 a la ciudad de Puertollano, y ha mandado un mensaje de apoyo a familiares y amigos de los fallecidos.

Muñoz también ha expresado la "indignación" sindical por la continua pérdida de vidas en el trabajo. En este sentido ha recordado que en 2024 han muerto siete personas, "las últimas tres en el mes y medio que llevamos del verano", y ha insistido en que es responsabilidad de las empresas la aplicación de los protocolos de seguridad y de prevención de riesgos, sobre todo en las épocas de altas temperaturas.

Así, ha recordado el último fallecimiento acaecido este martes de un trabajador en la recogida de la sandía a las tres de la tarde, a cuya familia ha trasladado el "más sentido pésame" y ha puesto a su disposición los servicios jurídicos del sindicato.

"No podemos permitir que siga falleciendo gente en el trabajo", ha insistido Muñoz, quien ha recordado que la provincia de Ciudad Real sigue por encima del índice de incidencia de la media nacional, situada en 247 accidentes por cada 100.000 trabajadores, con 266 por cada 100.000 trabajadores.

El dirigente sindical también ha incidido en la circunstancia de que la mayoría de los accidentes se produzcan en centros donde no existe representación sindical, incluida la empresa Félix Solís, escenario de otro accidente mortal hace unos días. "Es chocante que en una empresa de estas dimensiones no haya representación sindical", ha recalcado.

En todo caso Muñoz ha asegurado que CCOO seguirá trabajando de forma muy estrecha con la inspección de trabajo e interponiendo todas las demandas y denuncias en aquellos lugares donde no se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. "Solo las empresas son las responsables de salvaguardar la salud de las personas trabajadoras y les pedimos que pongan todos los medios y no escatimen en inversión para que no tengamos que volver a lamentar ninguna pérdida de vida en el trabajo", ha concluido.

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Puertollano, José Antonio Barba, ha trasladado el apoyo institucional a las familias de los fallecidos y hecho un llamamiento a las empresas para que sigan "puliendo" su labor contra los accidentes en el ámbito laboral.

De su lado, la concejal socialista en el Ayuntamiento de Puertollano, Noelia Caballero, ha mandado palabras de cariño a los familiares de las víctimas y retirado el compromiso del PSOE en seguir trabajando y apoyando a todas las empresas y organismos en la lucha "para evitar que estos desgraciados accidentes se repitan".

En la misma línea se ha expresado el concejal de Izquierda Unida, Jesús Manchón, quien ha denunciado que siguen muriendo trabajadores en el tajo y calificado de "intolerable" el número de accidentes laborales registrados en Castilla-La Mancha, "el último este mismo martes cuya víctima ha sido un trabajador de 35 años en la recogida de sandía". En este sentido ha exigido a las instituciones que sigan "poniendo los medios para que las personas no se dejen la vida en el trabajo".