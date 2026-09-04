Puertollano iza por primera vez su bandera junto a la Virgen de Gracia, con la ausencia de la oposición

Izado de bandera en Puertollano - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 4 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Puertollano (Ciudad Real) ha izado este viernes por primera vez su bandera municipal en un acto celebrado junto a la ermita de la Virgen de Gracia que ha servido de prolegómeno a las fiestas patronales.

La ceremonia, sencilla pero cargada de simbolismo, según ha destacado el alcalde Miguel Ángel Ruiz, ha contado con la presencia de representantes de la sociedad civil, asociaciones vecinales, cofradías y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque no ha asistido ningún concejal de los grupos de la oposición.

El momento del izado ha estado marcado por la emoción de los presentes, entre gritos de '¡Viva España!', '¡Viva Puertollano!' y '¡Viva la Virgen de Gracia!', mientras la enseña de la ciudad ondeaba por primera vez en el mástil instalado junto a la ermita.

El mástil alcanza los 18 metros de altura y la bandera mide 7,5 por 5 metros.

Durante su intervención institucional, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha explicado que se trataba de la primera vez que se va a izar la bandera de Puertollano y ha subrayado que el lugar elegido, junto a la ermita de la patrona, "es el lugar perfecto para simbolizar algo muy importante: la unión entre nuestra ciudad, sus instituciones y una de las celebraciones más queridas por todos los puertollanenses".

El regidor ha remarcado que la bandera "representa a todos los vecinos de Puertollano" y ha vinculado el gesto con la fiesta de la Virgen de Gracia, que "más allá de las creencias de cada uno, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestras tradiciones y de nuestra forma de entender la ciudad".

Según ha indicado, el objetivo del acto era que estuvieran representados el Ayuntamiento, la corporación municipal, las asociaciones vecinales, las cofradías y todas las personas que hacen posibles estas fiestas, porque "cuando Puertollano celebra a su patrona, lo hace como una sola ciudad".

Ruiz ha agradecido la presencia de concejales, Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, servicios de emergencia y Protección Civil, así como de las cofradías de Señoras y Caballeros de la Virgen de Gracia y del párroco, Pedro Crespo.

Ha tenido también una mención especial para la intérprete María Parra, que ha puesto música al acto con la 'Jota de Puertollano' tocada con flauta travesera, y ha cerrado su intervención animando a los presentes a "sentirse orgullosos de ser de Puertollano".

AUSENCIA DE LA OPOSICIÓN

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha explicado que la decisión de izar la bandera de la ciudad responde a un "gesto sencillo, pero muy significativo" con el que se busca reforzar la identidad de Puertollano.

Ruiz ha recordado que el Consistorio tiene previsto instalar próximamente la bandera de España en el mismo mástil, a la espera de que el Ministerio autorice la celebración de una jura civil, cuya fecha se comunicará a la ciudadanía.

Preguntado por la ausencia de la oposición en el acto, el alcalde ha señalado que la invitación se cursó "a la sociedad civil, a las asociaciones, a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a toda la corporación municipal, a todos los grupos políticos", por lo que ha considerado que serán ellos quienes deban "justificar por qué no han querido asistir a este acto, que no es del alcalde ni del Partido Popular, es un acto de la sociedad de Puertollano".

Ruiz ha precisado además que la elección de la bandera que ondea en Puertollano "no la decidió el Partido Popular ni este alcalde", sino que fue aprobada en su día por el Pleno municipal.

El regidor ha confirmado que la bandera de Puertollano ondeará en fechas señaladas para la ciudad, como las fiestas patronales de septiembre en honor a la Virgen de Gracia, el Día del Voto y la Feria de Mayo, mientras que el resto del año se izará la bandera de España "que nos representa a todos los españoles".

En este sentido, ha avanzado que la enseña municipal será retirada el próximo día 9, coincidiendo con la finalización de las fiestas y el inicio de las obras previstas en el entorno del mástil.