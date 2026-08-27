Puertollano licita por más de un millón de euros el carril bici que unirá la Ciudad Deportiva con el Paseo y el AVE

Carril bici Puertollano - AY PUERTOLLANO

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) ha aprobado el expediente de licitación para la contratación de la construcción del nuevo itinerario "ciclable" y de movilidad sostenible, una infraestructura de carriles bici que unirá de forma continua el barrio de Fraternidad y la futura Ciudad Deportiva --en el entorno del estadio Sánchez Menor y la calle Malagón-- con el carril de la calle Ancha y los que se construirán en el centro urbano, incluido el paseo del Bosque. En una fase más avanzada, está prevista también la conexión con la calle Gran Capitán hasta el parque del Pozo Norte.

El proyecto, con una inversión de 1,14 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses, estrenará su trazado a mediados de 2027, según ha informado el Consistorio en su web.

Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL) 'Superando barreras, conectando barriadas' y cuenta con una cofinanciación europea del 85% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El Ayuntamiento aporta el 15% restante.

UNIRÁ CENTROS "CLAVE"

El itinerario recorrerá calles clave como Malagón, Piedrabuena, Picón, Valdepeñas, Socuéllamos, Tomelloso y Bretón de los Herreros. "Este trazado facilitará el acceso diario a infraestructuras esenciales como el Hospital Santa Bárbara, Centro de Juventud, Conservatorio Profesional de Música, pabellón Santiago Cañizares y centros educativos como IES Damaso Alonso, y los colegios Miguel de Unamuno y Vicente Aleixandre, entre otros", Explica.

Esta intervención busca "calmar" el tráfico, señala el Consistorio, "reducir el ruido urbano, recortar las emisiones contaminantes y avanzar hacia el modelo de ciudad saludable planteado en la Agenda Urbana Puertollano 2030".

A diferencia de las infraestructuras de transporte tradicionales, esta actuación no se concibe únicamente para el uso de la bicicleta, ya que busca la movilidad personal y urbana integrada. El carril segregado de 2,50 metros de ancho está dimensionado para dar cabida a vehículos de movilidad personal (VMP) como patinetes eléctricos, "garantizando una convivencia segura fuera de las aceras peatonales y lejos del tráfico pesado".

También ofrecerá una accesibilidad universal para personas con movilidad reducida (PMR). Así, se reurbanizarán los espacios peatonales colindantes suprimiendo bordillos y barreras arquitectónicas, facilitando el tránsito seguro de personas en silla de ruedas, carros de bebé o scooters de movilidad. "La instalación de pavimento táctil en los cruces reforzará la autonomía de personas con discapacidad visual", añade.

CONEXIÓN CON EL AVE

Según el equipo de Gobierno, este itinerario que será una "conexión estratégica" con el AVE, ya que al desembocar en la calle Ancha, la infraestructura conecta de forma directa y ágil con la estación de tren, lo que permite llegar de manera activa y reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos interurbanos cotidianos, especialmente importantes en el eje de la calle Malagón donde se encuentra el Hospital, centros educativos y la futura ciudad deportiva.

Por último el proyecto se integrará con el remodelado Paseo de San Gregorio, ya que la ruta está proyectada para cruzar y enlazarse fluidamente con la futura remodelación del Paseo del Bosque, lo que permitirá la unión de los barrios del norte con el gran corazón verde de la ciudad.