Quantum avala su proyecto minero en Campo de Montiel, avanza prosperidad y rebate "ataques desmedidos" de los críticos

La empresa asegura que la comarca tiene "un tesoro bajo sus pies", desmiente que haya radioactividad y pide ayuda al Gobierno de C-LM

CIUDAD REAL, 11 EUROPA PRESS

Quantum Minería, empresa interesada en extraer monacita gris para obtener neodimio en el Campo de Montiel, ha asegurado que el proyecto minero llevará la prosperidad económica a esta comarca de la provincia de Ciudad Real y ha lamentado los "ataques desmedidos y sin fundamento" que la empresa está recibiendo por parte de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, que se opone al desarrollo del proyecto.

Así lo han dado a conocer este jueves el presidente de la empresa Quantum Minería, Javier Merino, y el geólogo del proyecto, Enrique Buckhalter, quienes han ofrecido una rueda de prensa para desmentir "los bulos y las mentiras" que, según ellos, están lanzando desde la plataforma, además de dar a conocer con exactitud el proyecto que, en primer lugar, tendría una fase de investigación y, posteriormente, en caso de encontrar la cantidad de monacita gris suficiente en sus tierras, llevar a cabo el proyecto minero.

Desde la empresa han asegurado que el Campo de Montiel "tiene un tesoro bajo sus pies", en referencia a la monacita gris, y que ese "tesoro" es el que quieren extraer para generar riqueza en una comarca a la que la despoblación acecha.

El presidente de la empresa, durante su intervención, ha señalado que el proyecto tendría un impacto mínimo en el territorio, dado que lo que pretenden extraer se ubica entre dos y tres metros de profundidad, y que la tierra extraída para conseguir el mineral volvería al lugar en el que estaba en igualdad de condiciones.

En este sentido, ha criticado las imágenes que está difundiendo los integrantes de la Plataforma Sí a la Tierra Viva que muestran minas en Mongolia, "que nada tienen que ver con la extracción de monacita gris, y que trabajan a unas profundidades superiores a los 500 metros".

Además, para llevar a cabo la extracción del mineral, han avanzado que la empresa llegaría a acuerdos económicos con los propietarios de las explotaciones agrícolas afectadas para poder conseguir la monacita, durante un periodo inferior a un año.

"Si realmente se encuentra monacita, se llegaría acuerdos económicos con los propietarios de las tierras para su ocupación temporal. Ni se expropian ni se ocupan sus tierras", ha explicado Merino, quien también ha aclarado que esa compensación económica "rentabilizará mucho mejor sus tierras que con cualquier cultivo".

El presidente de Quantum Minería también ha dejado claro que el proyecto no contamina las aguas, dado que la monacita gris no se disuelve en agua y, por tanto, no puede contaminar los acuíferos. "De ser así, los acuíferos y las tierras estarían contaminadas debido a las lluvias normales", ha apuntado.

También ha desmentido "el bulo" de la radioactividad del mineral, aportando un informe del grupo NRBQ de la Guardia Civil, otro del Consejo de Seguridad Nuclear y un último documento de la Universidad de Sevilla.

Tampoco afectaría a la respiración, según ha detallado Merino, ya que la monacita gris no puede disolverse en polvo debido a su tamaño y dureza. "Si fuera así, todos los agricultores estarían contaminados al labrar su tierra", ha señalado.

Por último, también ha querido aclarar que el proyecto de investigación no necesita consumo de agua en ninguna de sus distintas fases. Sería una vez aprobada la concesión de explotación minera cuando se necesitaría agua, aunque su consumo anual sería equivalente al riego de 12 hectáreas de alfalfa. Para la extracción del neodimio del interior de la monacita gris "tampoco se utilizarían productos químicos, solo cribas y la fuerza de la gravedad", ha añadido Merino.

PIDE COLABORACIÓN A LA JUNTA PARA SACAR ADELANTE EL PROYECTO

Preguntado sobre la posición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante el proyecto de Quantum Minería, el responsable de la empresa ha lamentado que el permiso para desarrollar el proyecto de investigación fue solicitado en noviembre del 2022.

Sin embargo, después de más de un año y medio siguen a la espera de una contestación, "cuando lo habitual debería de haber sido en un plazo de seis meses", han criticado.

Asimismo, han solicitado la colaboración de la JCCM, además de para sacar adelante el proyecto, para "hacer ver a la sociedad", especialmente a los alcaldes de los municipios de la zona del Campo de Montiel, las virtudes del proyecto, "frente a la desinformación" que ha creado la Plataforma Sí a la Tierra Viva.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN POR LOS PUEBLOS

Ante los "bulos lanzados" por la plataforma que se opone al desarrollo del proyecto, Quantum Minería llevará a cabo diferentes jornadas informativas por los distintos municipios del Campo de Montiel para dar a conocer realmente en qué consiste el proyecto, la riqueza que creará y "desmentir los bulos" que se han ido creando sobre el proyecto.