El REC Remember Festival regresa a La Roda el 5 y 6 de julio con el doble de artistas y de escenarios

ALBACETE, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este jueves ha tenido lugar la presentación del cartel del festival que acogerá La Roda el próximo verano, durante los días 5 y 6 de julio. Se trata del REC Remember Festival. Los organizadores del evento, Javier Galiano y Juan Carlos Azorín, se han reunido en el Ayuntamiento de la localidad con el concejal de Festejos, Luis Fernández Monteagudo, para dar a conocer todos los artistas que conformarán el Line Up de esta segunda edición.

Según ha indicado Monteagudo, la primera edición "fue todo un éxito, con una asistencia de prácticamente dos mil quinientas personas, que convirtió a este festival en el referente de música Remember de mayor relevancia a nivel regional, con artistas de índole regional, nacional e internacional que llenaron de música, color, alegría y vida" el Recinto Ferial de La Roda, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Javier Galiano, uno de los organizadores del REC y quien también forma parte del Line-Up del festival, ha declarado que si el año pasado gustó, este año va a gustar el doble, "porque vamos a dar el doble en todo: el doble de artistas, el doble de escenarios, el doble de días".

Tan sólo una primera edición le ha valido al REC para posicionarse como el "mayor festival remember de Castilla-La Mancha". Fama que le ha valido para volver a subir sobre su escenario a artistas de reconocido prestigio a nivel internacional y que marcaron una de las épocas más gloriosas de la música dance. A la cabeza del cartel se encuentra Jessy, la cantante belga de origen flamenco, y cuyo tema más sonado, "Look at me now", aún hoy es de los más tarareados en las pistas de baile.

Además, en esta nueva edición del REC Remember Festival, los asistentes también van a poder disfrutar de ver en vivo y en directo un 'Back to Back', o B2B, protagonizado por otras dos estrellas de enorme fama internacional: Marian Dacal, conocida como 'La Voz' de los 90, y autora de éxitos tan épicos como 'Flying Free', y Eva Marti, con su versión del conocidísimo 'Fly on the Wings of Love'. Una fusión para 'volar' y para deleitar a los amantes de la música remember.

Pero hasta La Roda también llegarán artistas de la talla de Just Luis para hacer sonar en el Recinto Ferial temas tan famosos como su 'American Pie', o, y en palabras del propio Galiano, "también habrá sorpresa, con sus versiones del mítico John Wesley y Lover Why, que va a ser otro de los momentos culmen en este festival". Y, "como nota graciosa e icónica", REC contará con la actuación el grupo nacional Viceversa para recordarnos canciones tan bailadas como 'Tu Piel Morena', "que le pondrá el punto comercial al festival".

Repiten como Headliners Chumi DJ, Javi Boss, Javier Galiano, Paco García, Rubén con R y DJ Chevy. Y se suman los djs Bob García y Miguel Serna, "un referente a nivel nacional", además de un B2B protagonizado por Vicente Belenguer y Alfredo Pareja, quienes son ahora mismo "la revolución en Valencia", ha explicado Galiano.

Entre el resto de artistas están algunos nombres que ya hicieron bailar a los festivaleros de la primera edición, aunque para este 2024 el REC contará con nuevas incorporaciones: Alon, Botti, Cebolleter L'Corá, DJ Fillout, DJ Olivares, DJ Trombo, DJ Ventura, Ismael Bau, Julián Requena, Lucía Díaz DJ, Rubén, Sergio & Richi Tébar, SPTKER y Toni.

Será el propio Javier Galiano quien se encargue, al igual que en la pasada edición, de poner el broche final, con su sesión de cierre.

En total, 30 artistas y deejays serán los encargados de traer hasta La Roda las famosas "cantaditas" de los 80, 90 y 2000, los temas que marcaron una época y que aún siguen siendo las más aclamadas cuando suenan en las pistas de baile.

DOBLE DE ESCENARIOS

Doble de artistas que requieren el doble de escenarios, por eso han anunciado esta mañana que el REC Remember Festival 2024 contará con el escenario principal que ya tuvo el año pasado, y los asistentes podrán disfrutar de su música favorita también en un nuevo escenario en la pinada.

Y también ha sido doble la apuesta por el disfrute de la mejor gastronomía local, tal y como ya se degustó en la pasada edición. Juan Carlos Azorín, organizador del festival, ha asegurado que van a "doblar el personal en plantilla, mejorando el servicio", y que, además, contratarán a "gente del pueblo para el área gastronómica" del REC.

Al igual que en 2023, contarán con la colaboración del grupo Llanura, "cuyas hamburguesas exclusivas ya fueron un éxito total", y se suma al carro La Posada Real. "Ofreceremos un foodtruck espectacular, con muchísima variedad", en los que también se podrán degustar los bocados dulces tan típicos rodenses de 'Miguelitos Ruíz'. Y, "por supuesto, volvemos a contar con vinos de la tierra", de Santa Locura y Loco Amante.

Con respecto al área VIP que ya tuvo en 2023, Azorín ha señalado que también contará con ella en este 2024, "quien desee bebidas un poquito más especiales, bebidas premium, además de que disfrutarán de otras sorpresas".

ENTRADAS YA A LA VENTA

Y desde este momento, ya está el primer tramo de entradas a la venta a través de la página web del festival. "Este año, al comprar tu entrada del sábado día 6 de julio, te regalamos la entrada del viernes 5 de julio", ha indicado Javier Galiano.

Como son fechas que en La Roda las temperaturas son muy elevadas, y aunque el año pasado acondicionaron una zona para ello, en este 2024 han preferido apostar por comenzar un poco más tarde. "El festival del sábado empezará a partir de las 18.00 horas, pero, a cambio, lo que vamos a hacer es crear un pequeño aperitivo el viernes, por lo que el día 5 abriremos a partir de las 20.00 horas y, aunque no cerraremos muy tarde, sí que prometemos que habrá muchas sorpresas".

Por último, el concejal de Festejos del Ayuntamiento de La Roda, Fernández Monteagudo, ha querido recalcar que este año se espera superar las expectativas con creces. "Como Ayuntamiento, como pueblo, nos sentimos orgullosos, porque apostar por este tipo de festivales nos hacen crecer a nivel económico, en el sector hostelero, en el sector de la hostelería".

"Supone una inyección económica porque se ven llenos también nuestros bares, se ven llenos nuestros hoteles y el dinero que se invierte en este tipo de festivales revierte directamente la economía de nuestro municipio. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de festivales de música y con artistas y con gente de nuestro pueblo de la mano", ha subrayado.