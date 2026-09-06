Remite la superación del umbral de alerta en el aire en Illescas (Toledo)

Calidad del aire en Illescas - JCCM

TOLEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La superación del umbral de alerta por material particulado PM10 en Illescas (Toledo) ha remitido, pero aún se supera el umbral de información, tal y como ha informado el Gobierno regional.

Se recomienda seguir las indicaciones realizadas anteriormente sobre las actividades a realizar al aire libre y los esfuerzos físicos prolongados en el exterior, especialmente para los grupos de riesgo (personas con problemas respiratorios, ancianos y niños).

Se pueden consultar los niveles de partículas en: https://rvcalidadaire.castillalamancha.es/Dest/particulas.ht...