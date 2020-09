Rescatan a un anciano que estuvo desaparecido 16 horas en Letur tras sufrir una caída durante un paseo

ALBACETE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un operativo en el que participaban efectivos de la Guardia Civil de Ayna (Albacete) ha finalizado con el rescate de una persona, de 76 años de edad, que sufrió una caída mientras caminaba por un monte cercano a su residencia veraniega, sita en el término municipal de Letur, que le impidió regresar a ella.

A pesar de estar 16 horas desaparecida y pasar la noche a la intemperie, esta persona solo presentaba heridas leves por varias partes de su cuerpo, además de síntomas evidentes de deshidratación, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

La Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Albacete, que gestiona el teléfono 062, recibió la llamada telefónica de los familiares de un septuagenario, informando que había salido a pasear a media tarde y que transcurridas varias horas no había regresado a su domicilio, no pudiendo contactar con él al no haberse llevado consigo ningún medio de localización.

A raíz de esta información, los operadores del COS activaron un dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Benemérita, agentes medioambientales, Protección Civil, bomberos del Sepei pertenecientes al parque de Molinicos, así como vecinos, familiares y amigos del desaparecido.

El operativo nocturno se centró en recorrer las diversas rutas, vías y caminos que esta persona solía frecuentar en sus paseos a pie, siendo localizado a primera hora de la mañana entre unos matorrales, consciente, inmóvil y con síntomas evidentes de deshidratación

Al parecer, durante su caminata por un monte cercano a su domicilio, esta persona sufrió una caída que le mantuvo inmóvil durante toda la noche hasta que fue rescatado por el personal que participaba en el operativo.

Una vez inmovilizado, se ha trasladado en camilla hasta una zona despejada cercana donde se encontraban los servicios médicos de Letur, para seguidamente trasladarlo, en una ambulancia, hasta el Hospital General de Hellín para una profunda exploración médica.

Según la Guardia Civil, hay que desterrar el mito de que no puede denunciarse una desaparición hasta que no transcurran las primeras 24 horas, ya que cuanto antes se formule la denuncia más posibilidades habrá de localizarla y de encontrarla con vida.