San Silvestre Toledana prepara su 44 edición, baraja un posible cambio de recorrido y espera llegar a 5.400 corredores

Archivo - Vista panorámica de la ciudad de Toledo. - PSOE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Amigos del Atletismo trabaja ya en una 44ª edición de la San Silvestre Toledana que se celebrará el próximo 31 de diciembre, con la posibilidad de que este año pueda cambiar el recorrido, y con previsión de que pueda alcanzar una participación global cercana a los 5.400 corredores entre las diferentes pruebas.

Mantendrá los precios de la pasada edición: 15, 17 y 20 euros para la carrera absoluta, según el tramo de inscripción, y 5 euros para las carreras infantiles, tal y como ha informado la organización en nota de prensa.

Las inscripciones se abrirán el próximo 1 de octubre y se distribuirán, como en años anteriores, en tres tramos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La prueba conservará los elementos que forman parte de su identidad, entre ellos la bolsa del corredor, pero incorporará también novedades en esta nueva edición.

La organización mantiene en estudio un posible cambio del recorrido, que podría afectar a algunos de sus puntos más tradicionales, como la zona de cervecerías del barrio de Santa Teresa o la subida por la calle del Ángel. El trazado definitivo se comunicar á una vez finalicen los trabajos de estudio y coordinación.

Las carreras infantiles ampliarán este año su número de participantes y la organización espera alcanzar una participación global cercana a los 5.400 corredores entre las diferentes pruebas.

La jornada volverá a contar con Feria del Corredor y actividades paralelas, consolidando su carácter festivo y familiar y convirtiendo la San Silvestre en un punto de encuentro para corredores, familias, clubes y aficionados al atletismo.

La edición de este año mantendrá asimismo su compromiso solidario. El euro solidario asociado a las inscripciones se destinará en esta ocasión a AHIT-TEA, contribuyendo a dar visibilidad y apoyo a la labor de esta asociación.