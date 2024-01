Sandra Sánchez, tras recibir el premio Marca Legenda: "queremos que la gente reconozca karate y Talavera"

TOLEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La medallista olímpica en kárate, Sandra Sánchez, ha recibido este miércoles el galardón Marca Leyenda en el Teatro Victoria de su ciudad, Talavera de la Reina, uniéndose a figuras como Michael Jordan, Pelé, Maradona, Pau Gasol, Rafael Nadal o Nadia Comaneci.

La deportista se ha referido a su intención de hacer que "la gente reconozca karate y Talavera", adelantando que continuará con sus seminarios internacionales para que lleguen "competidores a entrenar aquí", según ha informado el Ayuntamiento de Talavera por nota de prensa.

"Mi cabeza nunca deja de pensar, de crear nuevos proyectos. Ya estoy pensando en algo nuevo para los deportistas, las empresas, los que estéis aquí luego podéis hablar conmigo", ha añadido, haciendo alusión a la posible presentación de futuros proyectos para ligar el kárate a la Ciudad de la Cerámica.

"Me siento feliz de que ese camino no lo he recorrido sola", ha afirmado de otro lado, agradeciendo su apoyo a familiares y amigos.

La entrega del premio ha contado con la presencia de figuras institucionales, como el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, o la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo. También han asistido el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; el director del Diario Marca, Juan Ignacio Gallardo; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, José Gutiérrez Muñoz,

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que la karateka talaverana Sandra Sánchez "ha escrito la historia de su leyenda con letras de oro", y por eso es la mejor del mundo. "Los talaveranos y los españoles estamos muy orgullosos de ti", ha añadido.

El alcalde ha recordado que Sánchez es actualmente campeona olímpica, medalla de Oro en karate en katas en Tokio 2020, bicampeona mundial en 2018 y 2021, siete veces campeona europea, ganadora de la triple corona que logró hacerse con la victoria en los Juegos Olímpicos, el Mundial y el Europeo.

"Por eso, Sandra Sánchez, es la mejor karateka de todos los tiempos, y por eso estamos hoy aquí, para devolverle en forma de homenaje, todo lo que ha conseguido en esta disciplina deportiva, porque soy de los que piensa que los homenajes y la gratitud hay que hacerlos y mostrarlos en vida", ha planteado Gregorio.

De su lado, la presidenta de la Diputación, ha destacado el compromiso de su Gobierno con el deporte en la provincia y el orgullo toledano por contar entre nuestros más destacados representantes con una deportista de la talla de Sandra Sánchez, no solo por sus muchos y merecidos méritos deportivos, entre los que sobresale especialmente el oro olímpico en kárate en Tokio 2020.